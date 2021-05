Star Wars : des jeux vidéo The Mandalorian et la Haute République seraient en développement

La franchise Star Wars pourrait bientôt s’étoffer de deux nouveaux jeux vidéo, un en rapport avec The Mandalorian et l’autre avec la Haute République. Ces informations ne sont pas encore officielles, mais elles proviennent d’un insider réputé dans le milieu.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un nouveau jeu Star Wars. La semaine dernière, un insider de l’industrie du jeu vidéo nommé Nick Baker, alias « Shpeshal Ed », annonçait l’adaptation de la série Disney+ The Mandalorian en jeu vidéo. Il avait d’ailleurs précisé que ce jeu ne serait pas annoncé de sitôt. Désormais, il y a non pas un, mais deux jeux vidéo Star Wars prévus.

Cette fuite nous vient encore une fois de Nick Baker. Il l’a annoncé lors d’un épisode du podcast Xbox Era. Il a déclaré qu’un jeu sera dans l’univers de The Mandalorian tandis que l’autre concernera la Haute République, la nouvelle ère littéraire avec un Wookie Jedi. Cependant, l’insider a tenu à préciser qu’aucun jeu n’est encore entré dans la phase active de développement. Disney est toujours en discussion avec les développeurs.

Deux jeux Star Wars, dont une exclusivité Xbox qui serait un MMO ?

L’un des jeux Star Wars pourrait être une exclusivité Xbox. Nick Baker a même révélé que Zenimax Online Studio sera responsable du développement. Pour rappel, ce studio est notamment derrière The Elder Scrolls Online. Il se pourrait donc que l’un des deux jeux Star Wars soit un MMO. Néanmoins, l’insider a aussi précisé que le jeu pourrait être orienté multijoueur ou être un jeu de tir coopératif au lieu d’être un MMO classique. De plus, Zenimax aurait embauché des professionnels ayant déjà de l’expérience dans les jeux Star Wars.

Quoi qu’il en soit, nous ne savons pas encore si le jeu développé par Zenimax sera celui de The Mandalorian ou de la Haute République. D’ailleurs, Disney a récemment expliqué les 3 nouvelles lignes temporelles de l’univers Star Wars qui seront développées maintenant que la saga Skywalker est terminée. The Mandalorian et la Haute République sont justement 2 de ces lignes temporelles.

Nick Baker n’a pas dévoilé de détails supplémentaires sur ces deux jeux Star Wars. Ils sont encore très mystérieux à l’heure actuelle. En tout cas, un autre insider du nom de Jeff Grub vient de révéler que Lucasfilm est en train de finaliser des accords pour plusieurs jeux Star Wars. Microsoft travaillerait notamment sur un titre exclusif. Pour le moment, il vaut mieux prendre toutes ces informations avec des pincettes en attendant une confirmation officielle.

