Xbox Elite Series 2 : un nouveau modèle moins cher annoncé par Microsoft

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core © Microsoft

Microsoft vient d’annoncer la sortie d’une toute nouvelle manette Elite, grande remplaçante de la première, sortie en 2015 déjà. Xbox indique qu’il s’agit ici d’une manette encore plus haut de gamme que sa prédécesseure, avec une capacité sans précédent de personnalisation, vous permettant de jouer avec votre propre configuration.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2, encore plus personnalisable et solide qu’avant

Disponible en blanc ou en noir, la manette a été conçue pour « répondre aux attentes des joueuses et des joueurs les plus compétitifs ».

La manette Xbox Elite Series 2 Core blanche est disponible en précommande au prix de 129,99 €. Elle comprend des sticks à la tension ajustable, des poignées en caoutchouc enveloppantes et des gâchettes aux mèches de détente plus courtes. Vous avez la possibilité de configurer chaque bouton avec l’application Accessoires Xbox. Sa batterie rechargeable dispose de jusqu’à 40 heures d’autonomie.

La manette existante Xbox Elite Series 2 noire, au prix de 179,99 €, propose toutes les fonctionnalités de la version Elite Core, ainsi que des éléments premium interchangeables pour s’adapter à votre style de jeu : différents sticks, croix directionnelles et formes de palettes. La boîte de rangement fournie vous permet de ranger avec soin la manette et tous les éléments inclus.

Microsoft annonce que ces deux nouvelles manettes sont « plus solides que jamais », avec des composants pensés pour durer. Elles sont toutefois garanties un an. Pour rappel donc, la manette Xbox Elite Series 2 (Core) blanche et le Pack de composants interchangeables sont disponibles en précommande dès maintenant, au prix de 129,99 € et 59,99 €. Rendez-vous sur Xbox.com, chez votre revendeur habituel ou sur le Microsoft Store.