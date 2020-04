YouPorn et Pornhub baissent la qualité de leurs vidéos sur demande du gouvernement

Crédit : Pornhub

Après Disney, YouTube, Netflix, et Amazon Prime, les sites à caractère pornographiques Pornhub et YouPorn prennent des mesures pour limiter le débit de leurs vidéos. Une décision qui fait suite à une demande de Cédric O. Le secrétaire d’État chargé du numérique souhaite en effet éviter la saturation du réseau par les plateformes de divertissement, et garantir son accès pendant la période de confinement, notamment pour télétravail et l’enseignement.

Temporairement et seulement en France, la définition par défaut des vidéos est fixée à 480p. Une mesure peu contraignante puisque les internautes sont toujours en mesure de modifier manuellement la résolution en 720p ou en 1080p.

Nous comprenons la situation et nous nous conformerons à la demande du gouvernement français de réduire la qualité du streaming sur nos vidéos. Nous évaluons quotidiennement nos politiques et la situation entourant la pandémie de COVID-19 afin de déterminer comment nous pouvons soutenir au mieux notre vaste communauté mondiale, notamment en veillant à ce que des millions de personnes puissent accéder à Internet pour le travail, l’école et la communication. Corey Price, vice-président de Pornhub

YouPorn et PornHub répondent favorablement aux demandes du gouvernement, alors que les sites battent probablement des records d’affluence dû aux mesures de confinement, mais pas uniquement. Comme d’autres plateformes de streaming pour adulte, Pornhub offre son accès premium aux Français, aux Espagnols et aux Italiens depuis le 17 mars. Une mesure que le site étend désormais au monde entier. YouPorn a également annoncé la création d’un fond de 100 000 dollars pour soutenir les projets de lutte contre le Covid-19 créés par des organisations liées à la technologie, à l’ingénierie et à la science.

