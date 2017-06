[Promo] Le Galaxy S8+ à 664 €

Disponible normalement à environ 900 €, le Galaxy S8+ de Samsung est commercialisé en ce moment par le site italien d'Amazon pour 663,83 € (frais de port compris). Il s'agit du modèle noir.

Le Galaxy S8+ est tout bonnement le meilleur smartphone sous Android du moment. Son très grand écran, ses performances, son design général, tout en lui est destiné à attiser le désir des consommateurs. Le Galaxy S8 bénéficie d'un design et d'une ergonomie hors norme.

Son énorme écran de 6,2 pouces est incurvé pour occuper les bords du smartphone, à l'instar des précédents modèles estampillés "Edge". Sa dalle Amoled a une définition de 2960 x 1440 pixels et délivre un affichage splendide.

Le Galaxy S8 fonctionne sous Android 7 (nom de code "Nougat") et son équipement délivre des performances inédites jusqu'à présent, grâce à son processeur à huit cœurs et à 4 Go de mémoire. L'appareil est également doté de deux capteurs photo de 8 et 12 mégapixels, respectivement placés à l'avant et à l'arrière. Les performances photos sont parmi les meilleures du marché à l'heure actuelle. Pour le reste, la Galaxy S8 est étanche et dispose d'un lecteur d'empreintes digitales.

