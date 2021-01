Galaxy Note 21 Ultra : voici un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le smartphone

Le Galaxy Note 21 n’est pas attendu avant le deuxième semestre de l’année 2021. Samsung devrait tenir un événement Unpacked dédié à la présentation de ce téléphone.

Samsung Galaxy Note 21 Ultra – Crédit : LetsGoDigital

C’est à nouveau le designer italien Giuseppe Spinelli, alias Snoreyn, qui s’est chargé de modéliser le futur Galaxy Note 21 Ultra. Il avait déjà partagé de magnifiques rendus de toute la gamme Galaxy S21. Il avait aussi dévoilé ce à quoi pourraient ressembler toutes les couleurs des Galaxy S21 Ultra.

Comme le Galaxy S21 Ultra sera compatible avec le S Pen, qui sera vendu séparément avec des coques spéciales, l’existence de la gamme Galaxy Note avait été remise en question. Cependant, un employé aurait confirmé que le géant coréen n’abandonnera pas totalement cette gamme en 2021. En effet, Samsung sortirait bien un Galaxy Note 21.

Le Samsung Galaxy Note 21 Ultra s’inspire du Galaxy S21 Ultra

Dans les rendus de LetsGoDigital, on peut noter la forte ressemblance du module photo avec celui du Galaxy S21 Ultra. Néanmoins, le Galaxy Note 21 Ultra aurait un écran QHD+ 120 Hz 6,9 pouces, et non 6,8 pouces. La luminosité serait également revue à la hausse pour atteindre 1600 nits.

Le smartphone sera évidemment accompagné de son stylet, que Samsung pourrait de nouveau améliorer. En 2020, le fabricant coréen avait réduit sa latence à 9 ms. On sait que Samsung souhaite équiper le Galaxy Z Fold 3 avec une caméra sous l’écran sur au moins un de ses écrans. Cette technologie ne serait pas de la partie sur le Galaxy Note 21, selon LetsGoDigital.

Comme Samsung ne compte sortir qu’un seul Galaxy Note cette année, on ne sait pas encore si celui-ci portera bien le nom de « Ultra ». En effet, il pourrait aussi simplement s’appeler « Galaxy Note 21 ». L’année dernière, le Galaxy Note 20 Ultra était sorti à 1309 euros pour sa version en 256 Go. Samsung pourrait à nouveau appliquer un prix similaire pour son futur smartphone. En attendant plus d’informations sur le Galaxy Note 21 Ultra, tous les yeux sont tournés vers la présentation officielle des Galaxy S21, qui se tiendra le 14 janvier prochain.

Source : LetsGoDigital