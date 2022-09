Keynote Apple du 7 septembre : où regarder l’événement en direct et à quoi s’attendre ?

Le prochain Keynote d’Apple aura lieu le mercredi 7 septembre à 19 heures. iPhone 14, AirPods Pro 2, Apple Watch Series 8, petites surprises… À quoi faut-il s’attendre ? Et comment regarder le stream en direct ? On vous dit tout ici.

Keynote Far Out © Apple

L’événement Apple du 7 septembre 2022 approche à grand pas. Cette année, de nombreux nouveaux produits devraient être dévoilés, si l’on en croit les différentes rumeurs et bruits de couloirs. Les nouveaux iPhone 14 devraient bien évidemment être les rois du spectacle, en plus d’un trio de montres Apple Watch, dont l’Apple Watch Series 8, qui serait presque identique à la Watch Series 7.

Si les nouveaux smartphones d’Apple ou ces Apple Watch vous intriguent, vous ne voudrez pas manquer le prochain grand événement de la firme de Cupertino. Mais où regarder la diffusion en direct du Keynote de septembre d’Apple ? Et à quoi s’attendre ? Voici toutes les informations.

Quand aura lieu l’événement Apple de septembre ?

Apple a prévu son prochain lancement de produit pour le mercredi 7 septembre. L’événement aura lieu en présentiel, le premier d’Apple depuis le début de la pandémie de Covid-19 (à quelques VIP près depuis la conférence mondiale des développeurs qui avait eu lieu en juin). Il débutera à 19 heures, heure de Paris.

Comment puis-je regarder l’événement Apple de septembre ?

Apple hébergera une diffusion en direct de son événement de septembre sur son site Web. Vous pourrez le regarder sur n’importe quel navigateur Web, que vous utilisiez un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou un appareil mobile. De plus, Apple continue de diffuser en direct ses événements sur YouTube et l’événement intitulé Far Out ne fera pas exception.

Nous avons intégré ci-dessous la vidéo du stream en direct, qui débutera donc le 7 septembre à 19 heures.

Vous pouvez également définir une notification via YouTube pour être alerté lorsque le Keynote commencera. En règle générale, la vidéo statique fait place à une diffusion en direct quelques heures avant l’événement.

Si vous possédez une Apple TV, vous pourrez regarder l’événement Apple de septembre directement sur votre écran de télévision. Les Keynote d’Apple peuvent être retrouvés dans l’application TV de l’Apple TV, tout simplement.

Qu’est-ce qu’Apple va annoncer lors de son événement de septembre ?

Comme nous l’avons noté au début, c’est la période de l’année où Apple aime introduire ses nouveaux smartphones. Apple n’a rien confirmé, comme à son habitude, mais les chances sont élevées pour qu’elle présente ses nouveaux iPhone 14.

iPhone 14

Apple devrait présenter quatre nouveaux modèles. En plus du modèle standard, l’iPhone 14 de 6,1 pouces, nous pensons que nous allons voir une version en 6,7 pouces qui remplacera l’iPhone 14 mini dans la gamme de téléphones d’Apple. Ce nouvel appareil s’appellera soit iPhone 14 Max, soit iPhone 14 Plus.

Pour rappel, les deux iPhone d’entrée de gamme devraient toujours utiliser la puce A15, introduite avec l’iPhone 13. Il ne faut donc pas s’attendre à d’importantes hausses des performances pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus (ou Max).

iPhone 14 © EverythingApplePro

La gamme Pro devrait être la plus impressionnante cette année. En plus du processeur A16 Bionic, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max pourraient remplacer l’encoche par une découpe en forme de pilule pour loger la caméra frontale et les capteurs d’identification de visage.

L’appareil photo principal et l’objectif ultra-large des modèles iPhone 14 Pro devraient aussi recevoir des améliorations, avec un supposé capteur en 48 mégapixels. Ils devraient en outre profiter d’écrans LTPO en 120 Hz, avec une dalle always-on (comme l’Apple Watch, en somme). Ces changements pourraient avoir un coût : Apple augmenterait le prix des modèles Pro de 100 euros par rapport à leurs homologues, les iPhone 13.

Apple Watch 8

L’autre grande annonce susceptible de se produire le 7 septembre concerne une mise à jour de l’Apple Watch. Et comme l’iPhone 14, nous nous attendons à voir plusieurs montres. Le point culminant du modèle de cette année serait un capteur de température ainsi qu’un modèle à faible consommation d’énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie.

© Apple

Mais nous pourrions également voir une Apple Watch 8 Pro, une version haut de gamme de la montre Apple qui est censée être plus robuste que le modèle standard. Apple pourrait aussi montrer une Apple Watch SE 2, mettant à jour la montre d’entrée de gamme de sa gamme.

AirPods Pro 2

Les nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple, les AirPods Pro 2, devraient aussi faire leur apparition. Selon les rumeurs, les nouvelles fonctionnalités incluent le suivi de la condition physique lié aux nouvelles montres Apple, des améliorations de la suppression active du bruit, un boîtier qui sonne en cas de perte, l’ajout de la prise en charge du son Lossless et la personnalisation de l’égaliseur.

Annonces de nouveaux logiciels

Les mises à jour vers iOS 16, macOS Ventura et watchOS 9 ne devraient surprendre personne depuis qu’Apple avait montré ces trois mises à jour en juin dernier. Apple pourrait profiter de son événement Far Out pour donner une date de sortie exacte. iPadOS 16 est également prévu pour une sortie à l’automne, bien qu’Apple ait déjà confirmé qu’il arriverait plus tard que la version iOS 16.

D’autres annonces prévues ?

Il y a des rumeurs insistantes selon lesquelles Apple travaille actuellement sur un casque VR/AR, bien que le produit lui-même ne soit pas susceptible d’arriver avant l’année prochaine. Néanmoins, Apple n’hésite pas à montrer ses nouveaux produits, et ce, bien avant leur lancement. Son prix aurait même déjà fuité.

© DR

Il est possible qu’un nouveau modèle d’iPad Pro sorte cette année, tout comme de nouveaux MacBook Pro (avec les puces M2 Pro et M2 Max), qui seraient prévus pour la fin de l’année 2022. L’iMac mini et l’iMac Pro 2023, que la plupart des gens prévoient pour l’année prochaine, pourraient être présentés.

Bien sûr, ces annonces sont beaucoup plus susceptibles d’avoir un événement qui leur est propre, au lieu de demander à Apple de tout entasser dans son événement du 7 septembre. Nous le saurons avec certitude lorsque nous nous connecterons à la diffusion en direct de l’événement, la semaine prochaine.