Meilleur smartphone étanche 2024 : quel modèle acheter ? 

Opter pour un smartphone étanche est un investissement dans la durabilité. En effet, nous ne sommes jamais à l’abri d’un accident. Les appareils disposant de cette norme se situent généralement dans le segment haut de gamme, mais il devient possible de trouver des modèles au bon rapport qualité/prix. Voici notre sélection des meilleurs smartphones IP68 et IP67.

Notre top 3 des smartphones étanches

Les liquides sont l’ennemi numéro un de tous les appareils électroniques et c’est encore plus vrai pour nos smartphones. Cependant, les fabricants ont une parade contre cette menace : l’étanchéité. Les mobiles actuels profitent tous d’une certaine protection contre l’eau, mais la meilleure certification reste celle indiquée sous le nom d’IP68. Avec cette dernière, même en cas de chute dans la piscine, votre téléphone devrait s’en sortir indemne.

Aujourd’hui, de nombreux smartphones haut de gamme et au bon rapport qualité/prix sont certifiés étanches. Sur le marché actuel, on trouve de nombreux modèles qui allient performances et durabilité. Les principaux acteurs de ce secteur sont Apple, Samsung et Google. Cependant, d’autres fabricants proposent également des produits robustes. De même, ces derniers ne sacrifient ni l’autonomie ni les performances photo pour l’étanchéité. Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones étanches (IP68/67) du moment.

À lire aussi : notre sélection des smartphones incassables

Galaxy S24 Ultra, étanche et champion de la photo

9,5/10 Galaxy S24 Ultra Etanche et champion de la photo € Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go Noir… 1,049.99€

1,049.99€ Voir l’offre

1,060.24€ Voir l’offre

1,099.99€ Voir l’offre

1106€ Voir l’offre

1275€ Voir l’offre

1369€ Voir l’offre

1369€ Voir l’offre

1469€ Voir l’offre

1469€ Voir l’offre

1469€ Voir l’offre

1469€ Voir l’offre

1469€ Voir l’offre

1469€ Voir l’offre

1,469.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Certifié IP68

Certifié IP68 Très bonnes performances (Snapdragon 8 Gen 3)

Très bonnes performances (Snapdragon 8 Gen 3) Belle qualité d’affichage

Belle qualité d’affichage Le parfait photophone

Le parfait photophone Solide autonomie

Solide autonomie Stylet intégré On n’aime pas Charge assez lente

Charge assez lente Disparition des bords incurvés

Sans surprise, le nouveau fleuron de Samsung, le Samsung S24 Ultra se positionne comme le meilleur smartphone étanche sous Android. Il est bien évidemment certifié IP68 tout comme ses deux petits frères, les Galaxy S24 et S24+. Cette étanchéité s’accompagne d’une solide fiche technique et de nombreuses fonctionnalités proposées par l’IA.

Plus précisément, il est équipé du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 qui garantit une grande polyvalence. De même, cette version dispose de 12 Go de ram et d’une capacité de stockage de 256 Go. Ensuite, on apprécie toujours sa grande dalle OLED LTPO de 6,8 pouces et son taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Le tout offre évidemment une superbe qualité d’affichage. Sinon, il se positionne également comme un champion de la photo avec son capteur principal de 200 Mpx. Ce dernier est accompagné de 3 autres modules et il est capable de prendre des clichés impressionnants de jour comme de nuit.

Enfin, d’après notre test, il est possible de l’utiliser pendant environ 2 jours sans être à court de batterie. Seul bémol, son chargeur de 45W a besoin d’un peu plus d’une heure pour lui rendre 100 % d’autonomie.

À lire aussi : notre test complet du Galaxy S24 Ultra

iPhone 15 Pro, pour les fans d’IOS

9/10 iPhone 15 Pro Pour les fans d’IOS € Apple iPhone 15 Pro 256 Go Titane… 1080€

1080€ Voir l’offre

1,148.40€ Voir l’offre

1239€ Voir l’offre

1239€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1359€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Étanchéité (IP68)

Étanchéité (IP68) Performances du A17 Pro

Performances du A17 Pro Très bonne qualité d’affichage

Très bonne qualité d’affichage Module photo performant

Module photo performant Enfin de l’USB-C On n’aime pas Risque de chauffe de la puce

Risque de chauffe de la puce Charge peu rapide

Cela fait maintenant quelques années que les iPhone disposent de la certification IP68. C’est pourquoi dans ce comparatif, nous avons décidé de vous proposer l’iPhone 15 Pro. Cependant, si votre budget le permet vous pouvez vous tourner vers le 15 Pro Max et inversement les iPhone 15 et 15 Plus sont également étanches.

Pour revenir au modèle qui nous intéresse, ce dernier est équipé de la puce A17 Pro offrant une puissance impressionnante à ce smartphone. Sinon, on apprécie beaucoup la qualité d’affichage offerte par sa dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces. Notons également que la partie photo a été grande améliorée par rapport à la génération précédente. Son module se compose d’un grand angle de 48 Mpx, un ultra grand angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif de 12 Mpx. Il est à l’aise pour tous les types d’usages, mais il faut reconnaître que Samsung semble toujours avoir une longueur d’avance dans ce domaine. D’autre part, sa batterie de 3274 mAh peut sembler légère sur le papier, mais elle assure aisément une journée d’autonomie.

Mais, au final, la grande nouveauté de cet iPhone est l’apparition du port USB-C. Et oui, nous en avons enfin fini avec le support Lightning.

À lire aussi : notre test complet de l’iPhone 15 Pro

Xiaomi 14, le haut de gamme au meilleur prix

Xiaomi 14 Le haut de gamme au meilleur prix € XIAOMI 14 conçu avec Leica -… 798.16€

798.16€ Voir l’offre

799.99€ Voir l’offre

800€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

934€ Voir l’offre

949€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1,099.90€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Certification IP68

Certification IP68 Très bonne qualité d’affichage

Très bonne qualité d’affichage Design toujours aussi réussi

Design toujours aussi réussi Bonne puissance

Bonne puissance Autonomie solide et charge assez rapide

Autonomie solide et charge assez rapide Module photo de qualité On n’aime pas HyperOS peu innovant

HyperOS peu innovant Le SoC a tendance à chauffer

Les Xiaomi 14 et 14 Ultra sont tous les deux d’excellents smartphones étant certifiés IP68. Cependant, pour notre comparatif, nous allons vous proposer la première version étant donné que nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester la seconde. Dans tous les cas, il s’agit d’un smartphone premium de haute voléz qui n’a pas à pâlir devant ses concurrents d’Apple et de Samsung.

En effet, il embarque comme le S24 Ultra, le fameux processeur Snapdragon 8 Gen 3 accompagné de 12 Go de ram. La puissance est au rendez-vous, mais il faut reconnaître que ce dernier à une certaine tendance à chauffer. Ensuite, il dispose d’une dalle Amoled de 6,37 pouces avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. Sur ce modèle, la qualité d’affichage se révèle impressionnante. Sinon, ce smartphone était attendu au tournant au niveau de la photo avec le fameux partenariat avec la marque Leica. On retrouve un ensemble de 3 capteurs de 50 Mpx et le résultat est comme l’année dernière : impressionnant.

Pour finir, sa batterie de 4160 mAh permet de tenir presque 14 heures en streaming vidéo sur Wi-Fi d’après nos tests. Un très bon résultat quand on le compare à ses concurrents. Sinon, il faut compter environ 40min pour le recharger à 100%.

À lire aussi : notre test complet du Xiaomi 14

Google Pixel 8 Pro, le smartphone étanche de Google

Google Pixel 8 Pro Le smartphone étanche de Google € Pixel 8 Pro – 5G – 8/128 Go – Noir 776.99€

776.99€ Voir l’offre

779.87€ Voir l’offre

796.55€ Voir l’offre

883.99€ Voir l’offre

949€ Voir l’offre

949€ Voir l’offre

969€ Voir l’offre

969€ Voir l’offre

969€ Voir l’offre

969€ Voir l’offre

969€ Voir l’offre

969.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Certifié IP68

Certifié IP68 Fonctionnalités offertes par l’IA

Fonctionnalités offertes par l’IA Puissance correcte

Puissance correcte Bonne qualité d’affichage

Bonne qualité d’affichage Partie photo très réussite On n’aime pas Charge lente

Charge lente Prix en augmentation par rapport au Pixel 7 Pro

Le nouveau vaisseau amiral de Google, le Pixel 8 Pro est lui aussi un excellent smartphone étanche disposant de la certification IP68. Si votre budget est limité, il est possible de vous tourner vers le Pixel 8 classique. Dans tous les cas, ce dernier modèle de la firme américaine est équipé du SoC Google Tensor G3 accompagné de 12 Go de ram. L’ensemble offre une grande polyvalence, mais sur cette partie Apple et Samsung ont toujours une longueur d’avance.

D’autre part, il embarque une dalle OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Le tout assure une bonne qualité d’affichage. Mais une nouvelle, l’appareil de Google se démarque grâce à ses capacités en matière de photo. En effet, il embarque un grand angle de 50 Mpx, un ultra grand angle de 38 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx. En bref, il est à l’aise dans toutes les situations. De jour comme de nuit, les clichés sont de bonne qualité. D’autre part, sa batterie de 5000 mAh assure une très bonne autonomie.

Cependant, il faut tout de même 90 minutes pour le recharger à 100% (chargeur 30W). Pour finir, notons la bonne intégration des fonctionnalités en lien avec l’IA.

À lire aussi : notre test complet du Pixel 8 Pro

Asus Zenfone 11 Ultra, la solution axée gaming

Asus Zenfone 11 Ultra La solution axée gaming € Smartphone ASUS Zenfone 11 Ultra Bleu… 899€

899€ Voir l’offre

909.99€ Voir l’offre

909.99€ Voir l’offre

948.85€ Voir l’offre

998.99€ Voir l’offre On aime Certifié IP68

Certifié IP68 Grande qualité d’affichage (144 Hz)

Grande qualité d’affichage (144 Hz) Smartphone puissant

Smartphone puissant Autonomie confortable

Autonomie confortable Partie photo réussie

Partie photo réussie Prix raisonnable pour sa fiche technique On n’aime pas Boîtier imposant et glissant

Boîtier imposant et glissant Seulement 2 années de MAJ

Seulement 2 années de MAJ IA parfois trop présente en photo

Comme toujours, Asus se démarque grâce à ses appareils accès gaming et le Zenfone 11 Ultra ne déroge pas à la règle. Bien évidemment, c’est un smartphone certifié IP68 comme son grand frère le Phone 8 Pro. Dans tous les cas, ce nouveau modèle possède de sérieux arguments pour sa catégorie. Tout d’abord, il possède une dalle Amoled de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. En termes de taille d’écran, il se rapproche beaucoup du S24 Ultra et offre donc un grand confort d’utilisation.

Côté puissance, il est équipé de l’incontournable Snapdragon 8 Gen 3 couplé à 12 ou 16 Go de ram selon la version. Comme l’on pouvait s’y attendre, il excelle dans tous les usages et c’est un choix séduisant pour tous les amateurs de jeux mobiles. Cet appareil ne met pas l’accent sur la photo, mais il est tout de même capable de prendre des clichés de bonne qualité. Dans le détail, il embarque 3 capteurs, dont un principal de 50 Mpx. Petite particularité avec ce téléphone, il est équipé d’une prise jack ! Une chose devenue très rare dans le segment haut de gamme.

Dernier point, il est équipé d’une batterie haute capacité de 5500 mAh. Là aussi, c’est rare de trouver un tel chiffre sur un smartphone. Dans tous les cas, au niveau de l’autonomie, vous serez tranquille pendant 2 jours.

À lire aussi : notre test complet du Zenfone 11 Ultra

Galaxy A54, le meilleur rapport qualité/prix

8,5/10 Galaxy A54 Le meilleur rapport qualité/prix € SAMSUNG Galaxy A54 5G Graphite 128 Go 250€

250€ Voir l’offre

280€ Voir l’offre

305.52€ Voir l’offre

343.72€ Voir l’offre

344.47€ Voir l’offre

347.90€ Voir l’offre

434€ Voir l’offre

449€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Certification IP67

Certification IP67 Grande polyvalence

Grande polyvalence Dalle de qualité

Dalle de qualité Module photo assez réussi

Module photo assez réussi Bonne autonomie

Bonne autonomie Présence d'un port microSD On n’aime pas Pas de chargeur dans la boîte

Pas de chargeur dans la boîte Recharge très lente

Recharge très lente En difficulté avec les clichés de nuit

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons un smartphone en IP67, le Samsung Galaxy A54. En effet, il faut avoir des modèles adaptés à tous les budgets et cette certification n’est pas très différente de l’IP68. Nous reviendrons dans le détail sur la différence dans notre FAQ.

Quoiqu’il arrive, ce mobile offre un superbe rapport qualité/prix. Il est équipé d’une dalle Amoled de 6,4 pouces rafraîchie à 120 Hz qui offre une très bonne qualité d’affichage. D’autre part, il dispose d’un SoC maison, l’Exynos 1380 accompagné de 8 Go de ram. Sans être un monstre de puissance, il garantit une grande polyvalence. Sinon, son module photo se compose d’un grand angle de 50 Mpx, d’un ultra grand angle de 12 Mpx et le tout est complété par un capteur macro de 12 Mpx. Les clichés de jour sont beaux, mais il est un peu en difficulté la nuit.

Enfin, sa batterie de 5000 mAh assure facilement 2 jours d’utilisation. Seul souci, avec chargeur de 33W, nous avons eu besoin de presque 2 heures pour lui rendre entièrement son autonomie. De plus, l’adaptateur secteur n’est même pas fourni.

À lire aussi : notre test complet du Galaxy A54

🧐 Quelles sont les différentes normes IP ?

Dans le détail, IP signifie tout simplement « Indice de Protection ». Cette norme permet de connaître le niveau de protection contre la poussière et les liquides d’un appareil électronique, dont les smartphones. Ensuite, les deux chiffres suivants ont également une signification.

Le premier chiffre indique le niveau de protection contre les particules solides comme la poussière. 6 est le niveau le plus élevé et, à l’inverse, 0 signifie qu’il n’y a aucune protection.

comme la poussière. 6 est le niveau le plus élevé et, à l’inverse, 0 signifie qu’il n’y a aucune protection. Le second définit la résistance contre l’eau. Pour un mobile, le chiffre le plus important est 8 et une nouvelle fois 0 signifie que la protection est inexistante.

Dernière précision, si vous trouvez une certification IPX7, cela signifie que le produit n’a pas été testé pour la protection contre les poussières.

💦 Quelle est la différence entre IP67 et IP68 ?

La différence entre les certifications IP67 et IP68 est plus que minime. Tout d’abord, les deux assurent la même protection contre la poussière. Ensuite, la première permet une immersion jusqu’à un mètre pendant 30 minutes tandis que la seconde autorise une immersion jusqu’à au moins 1,5 mètre pour la même durée. Cependant, pour cette dernière les chiffres peuvent varier d’une marque à l’autre. Par exemple, pour son iPhone 15, Apple annonce une résistance de 6 mètres pendant 30 minutes maximum. En bref, que votre smartphone soit IP67 ou IP68, la protection contre les liquides est assurée.

📲 Quels sont les iPhone complètement étanches ?

Actuellement, toutes les versions des iPhone 15, 14, 13, 12 et 11 sont certifiées IP68 par Apple. Cela est valable pour les modèles Pro, comme pour les appareils classiques. Précisions également que les iPhone 13 Mini et 12 Mini bénéficient aussi de cette certification. Les autres générations sont certifiées IP67 à partir de l’iPhone 7.

💧Quels sont les Samsung Galaxy complètement étanches ?

La certification IP68 est disponible sur tous les modèles haut de gamme de Samsung depuis le Galaxy S21. Cela inclut donc les S22, S23 et S24. Notons aussi que les modèles pliables du fabricant comme les Z Flip 4/5 et Z Fold 4/5 sont certifiés IPX8. Pour finir, les mobiles A54, A55, A34 et 35 possèdent la norme IP67.

🌊 Un smartphone IP68 peut-il réellement aller sous l’eau ?

Il est normalement possible de laisser son smartphone sous l’eau en respectant bien les informations fournies par le fabricant. Cependant, prenez garde, les certifications IP67 ou IP68 ne sont en aucun cas une garantie absolue que votre appareil ne subisse pas le moindre dommage. En effet, avec le temps et l’usure, l’étanchéité de votre téléphone peut être compromise. Il est donc recommandé d’éviter les immersions prolongées de votre smartphone. Notons également qu’il ne faut surtout pas utiliser son mobile dans de l’eau de mer. En effet, le sel présent dans cette dernière peut laisser des dépôts et entraîner des dégâts. Dans cette situation, il est conseillé de le rincer à l’eau claire.

Nos autres guides autour des smartphones