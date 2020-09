OnePlus aurait laissé fuiter la première image du OnePlus 8T

OnePlus a peut-être accidentellement le design du OnePlus 8T, à cause d’une image trouvée par OxygenUpdater dans le dernier aperçu de laa version développeur d’Android 11 pour les appareils de la série OnePlus 8.

La fuite révèle la face avant du prochain OnePlus 8T, qui semble être presque identique à l’actuel OnePlus 8. On peut y voir un petit poinçon pour la caméra frontale en haut à gauche, mais aussi de très fines bordures.

Crédit : OnePlus 8T – oxygenupdater

OnePlus n’apporte généralement pas de changements majeurs au design des smartphones la série T au deuxième semestre, il n’est donc pas surprenant que le OnePlus 8T soit assez semblable à son prédécesseur.

Il n’est pas encore clair si OnePlus compte commercialiser un OnePlus 8T Pro. Selon certains leakers, le OnePlus 8T sera le seul smartphone haut de gamme de la marque chinoise à être lancé au second semestre. Néanmoins, celui-ci devrait être annoncé aux côtés d’un smartphone entrée de gamme équipé d’un Snapdragon 460.

En outre, selon certains comparatifs, le OnePlus 8T aurait une taille d’écran similaire au OnePlus 8 Pro actuel (6.78 pouces), mais avec des bordures plus fines. Cela lui permettrait d’être moins grand, tout en proposant un meilleur ratio écran/corps. On remarque aussi que l’écran semble être beaucoup plus plat que le OnePlus 8 Pro.

À quelles caractéristiques techniques pouvons-nous nous attendre ?

Malheureusement, l’aperçu ne montre pas le dos du 8T et ne donne pas de détails sur les composants du smartphone. On apprend cependant grâce à OxygenUpdater que le smartphone disposerait d’un emplacement pour une carte micro-SD pour étendre le stockage, une première depuis le OnePlus X. L’application caméra évoque également la possibilité de prendre des vidéos en 8K comme sur les smartphones concurrents tels que le Mi 10 de Xiaomi ou la gamme Galaxy S20 de Samsung.

Des fuites de code antérieures ont laissé entendre que le OnePlus 8T pourrait passer à une caméra principale de 64 mégapixels, contre un capteur de 48 mégapixels pour la gamme OnePlus 8 actuelle.

Le nouveau téléphone pourrait être annoncé dès septembre, comme le montre un GIF partagé par TechDroider sur Twitter. L’année dernière, le OnePlus 7T avait également été présenté pour la première fois le 28 septembre 2019.

OnePlus 8T vs 8



Chin and top bezel size is nicely reduced 👍 pic.twitter.com/krB2s6BoeZ — Ben Geskin (@BenGeskin) August 31, 2020

Source : oxygenupdater