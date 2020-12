Quels jeux de société experts acheter pour fêter la fin de 2020 ?

Attention, attention, la fin de l’année est plus proche que jamais. Que choisir pour passer une soirée de 31 réussie ? Comment trouver le jeu idéal pour démarrer 2021 ? Ici, nous nous adressons aux fans de jeux de société, ceux à qui les règles ne font pas peur ! Pour vous aiguiller du mieux possible, nous avons concocté une sélection affinée par nos partenaires de Ludum.fr. Accrochez vous bien, on vous emmène dans un univers de jeux dignes des plus grands films fantastiques !

Caverna, menez la vie de nain des cavernes !

Caverna – Crédit : Funforge

Nombre de joueurs : 1 à 7 joueurs

Âge : à partir de 10 ans

Durée d’une partie : environ 60 minutes

Éditeur : Funforge

Auteur : Uwe Rosenberg

Illustrateur : Klemens Franz

Caverna est un jeu de stratégie et de placement dans lequel vous devez incarner un groupe de nains assoiffés de conquêtes et de richesses !

Dans Caverna, le but du jeu est de créer un moteur économique fiable et efficace pour pouvoir développer votre mine pour trouver des richesses et vous renforcer afin de pouvoir partir en conquête ! À chaque tour, les joueurs se placent sur des cartes Action qui leur offrent des ressources. Avec ces ressources, plusieurs choix s’offrent à eux : ils peuvent explorer la mine, l’aménager ou cultiver la forêt environnante ! Vous avez la possibilité de faire des découvertes et de récupérer des trésors. Développez votre moteur économique, créez des séries de production et enrichissez votre colonie pour devenir les plus riches possible !

Caverna est un sublime jeu de stratégie et de placement qui mettra vos sens tactiques à rude épreuve et vous poussera à réfléchir à deux fois à vos prochains coups !

Le Dilemme du Roi, le royaume compte sur vous !

Le Dilemme du Roi – Crédit : Iello

Nombre de joueurs : 1 à 5 joueurs

Âge : à partir de 14 ans

Durée d’une partie : environ 60 minutes

Éditeur : Iello

Auteurs : Hjalmar Hach, Lorenzo Silva

Illustrateurs : Giorgio Baroni, Giulia Ghigini

Dans le Dilemme du Roi, vous êtes les plus proches conseillers du roi et vous l’aidez dans les prises de décisions concernant le royaume ! Entre intérêt personnel et intérêt général, le choix est difficile…

Le royaume est au bord du gouffre, le roi n’arrive pas à prendre de décisions ! Il fait donc appel à vous et requiert votre aide. Aidez-le à faire les bons choix sans oublier de défendre votre blason et les intérêts de votre famille. Pour cela, vous aurez une campagne de 18 épisodes pour pouvoir faire pencher la balance dans votre sens. Embrouillez l’esprit du roi et de vos adversaires pour vous mettre en valeur et prendre l’ascendant sur la concurrence ! À la cour du roi, trahisons, fayoteries et surtout pots de vin sont monnaies courantes alors n’hésitez pas à donner une petite pièce par-ci par-là à vos concurrents pour qu’ils appuient vos décisions devant le roi. N’attendez plus et venez vous livrer une bataille politique au sein de la cour du roi !

Un jeu purement diplomatique, reposant sur votre capacité de persuasion et votre maîtrise de l’oral pour devenir un conseiller du roi des plus influents ! Voire même le réel décisionnaire de la politique du royaume !

Scythe : une lutte apocalyptique !

Scythe – Crédit : Matagot

Nombre de joueurs : 1 à 5 joueurs

Âge : à partir de 14 ans

Durée d’une partie : environ 120 minutes

Éditeur : Matagot

Auteur : Jamey Steigmaier

Illustrateur : Jakub Rozalski

Scythe est le jeu parfait pour les experts du jeu de société. Le jeu vous plonge dans une Europe des années 20 en pleine reconstruction après la Grande Guerre. Un jeu de placement et de stratégie aux multiples facettes et aux nombreuses missions !

Dans Scythe, vous incarnez des personnages qui vont tout faire pour conduire leur pays à la victoire en gagnant des territoires, en recrutant des soldats, en récoltant des ressources ou en apprenant à maîtriser les nouvelles technologies robotiques. En effet, dans ce monde terrifiant, de nouvelles machines sèment la terreur : les mechas. Pour avancer dans la partie, il faut faire attention à plusieurs critères qui vous rapportent des points de victoire. Ainsi pour devenir puissant, vous devez avoir la meilleure force militaire, le plus de mechas possible et être le plus populaire ! Le gagnant sera celui qui aura réussi à regrouper le plus de terres, de pièces de monnaie, d’objectifs, de popularité et qui maîtrisera le mieux les mechas !

Agricola, développez votre ferme !

Agricola – Crédit : Funforge

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs

Âge : à partir de 12 ans

Durée d’une partie : environ 90 minutes

Éditeur : Funforge

Auteur : Uwe Rosenberg

Illustrateur : Klemens Franz

Agricola est un jeu de stratégie et de gestion de ressources se déroulant au XVIIe siècle. Dans ce jeu, vous devez faire du mieux possible pour construire la ferme la plus rentable possible.

Dans Agricola, vous incarnez un couple de fermiers qui doivent reconstruire leur terrain. À chaque tour, vous placez l’un de vos fermiers sur une case pour pouvoir déclencher une action, soit récupérer des ressources soit les utiliser pour construire des bâtiments. Au fil des tours, la famille s’agrandit, il y a plus de monde à nourrir et la maison doit être agrandie. Utilisez vos ressources du mieux possible pour pouvoir faire face à toutes les éventualités. À la fin de certains tours, vous pourrez récolter ce que vous avez fait pousser et ainsi récupérer des ressources. À la fin de la partie, vous comptez le nombre d’animaux, la taille de la famille, les récoltes et les terres labourées. Celui qui en a le plus gagne ! Mais attention à ne pas oublier certaines missions, ou vous finirez avec des points malus !

Stratégie, placement, réflexion… Agricola est un mélange de tout ce qu’on aime dans le jeu de société pour en faire un jeu de grande qualité qui ravira les joueurs experts ou non !

Châteaux de Bourgogne, bienvenue dans le Val de Loire !

Châteaux de Bourgogne – Crédit : Alea

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 12 ans

Durée d’une partie : environ 60 minutes

Éditeur : Alea

Auteur : Stefan Feld

Dans Châteaux de Bourgogne vous incarnez un jeune seigneur du XVe siècle, qui rêve d’étendre son royaume et son influence partout dans sa région du Val de Loire.

Dans Châteaux de Bourgogne, vous devez réfléchir et avoir de la chance pour gagner. Vous avez pour objectif d’étendre vos terres alentour, mais pour cela, il va vous falloir tirer les bons dés. Dans votre plateau personnel de jeu, vous avez des zones de couleurs avec des losanges chiffrés qui correspondent à des nombres que vous allez devoir obtenir pour conquérir ces zones. Pour ajouter de la stratégie au jeu, il existe des spécificités qui font entrer le jeu dans une autre dimension : le commerce, la gestion de marchandises, la conquête de zones… Avec ces actions de jeu, vous marquez des points de victoire. Il ne faut donc surtout pas les négliger, bien au contraire. Plus vous arriverez à créer de zones de mêmes couleurs, plus vous marquerez de points, plus vous vendrez de marchandises, plus vous marquerez de points, etc., mais pour cela, il faut que les dés vous soient favorables ! Et pour ceux qui n’auraient pas de chance, ne vous en faites pas, vous pouvez acheter des ouvriers pour qu’ils influent sur les lancers de dés et changent le sort de votre tour de jeu !

Dans Châteaux de Bourgogne, vous découvrirez un jeu qui demande une réflexion permanente, vous menant dans une lutte impitoyable avec le destin pour que les dés vous aident et vous permettent de gagner la partie !

Vous êtes un habitué des jeux de société et vous souhaitez passer au niveau supérieur ? Alors, laissez-vous tenter par ces superbes jeux experts !