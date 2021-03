Free offre Netflix pendant 15 jours à ses abonnés Freebox

Vous pourrez découvrir Emily in Paris avec cette offre – Crédit : Netflix

Netflix est toujours leader du streaming grâce à son riche catalogue. Le service doit également peaufiner ses fonctionnalités pour garder sa place et a récemment déployé une meilleure qualité audio sur Android. Et pour ceux qui hésiteraient encore, malgré les énormes arguments de Netflix, bonne nouvelle. Pendant 15 jours, les abonnés Free ont accès gratuitement à une vaste sélection des meilleurs programmes de la plate-forme. Une période d’essai avantageuse pour qui hésite encore à prendre un abonnement.

Lupin, Stranger Things, Emily in Paris… Le meilleur de Netflix pendant 15 jours, gratuitement

Stranger Things est inclus dans cette offre d’essai – Crédit : Netflix

C’est une offre généreuse de Netflix, en partenariat avec Free. Les abonnés Freebox Pop, Freebox Révolution et Freebox mini 4K peuvent profiter d’un accès de 15 jours à Netflix, entre le 2 et 16 mars 2021.

Cette offre donne accès à une sélection des meilleures productions exclusives de Netflix. On trouve certaines séries saluées comme Lupin, avec Omar Sy, ou Emily in Paris qui a été largement récompensé. Stranger Things, classique du catalogue Netflix dont la saison 4 sera la plus sombre, est également au rendez-vous.

Notons que cette offre gratuite vous donne accès aux trois premiers épisodes de chaque série (première saison uniquement). Les films sont quant à eux proposés entièrement : Voyage vers la Lune ou The Kissing Booth.

Pour activer votre offre d’essai, rien de plus simple. Il suffit simplement de lancer Netflix à partir de votre Freebox (canal 130) ou simplement presser le bouton Netflix de la télécommande Freebox POP.

Stranger Things

Family Business

Plan Cœur

Sex Education

Emily in Paris

Lupin

Locke & Key

Virgin River

Comment élever un super-héros

Voyage vers la Lune

The Kissing Booth

Une sélection qui permettra de vous faire une idée de la qualité des productions originales Netflix. N’oublions pas de préciser que le catalogue du service est bien plus large. On parle de grands noms, comme The Irishman de Martin Scorsese, Mariage Story de Noah Baumbach, etc. Netflix propose également une grande sélection de séries audacieuses, sans doute l’un de ses meilleurs arguments. Sans oublier des documentaires, dont beaucoup salués par la presse et les spectateurs : Making A Murderer, What Happened Miss Simone, Team Foxcatcher…