Google Pixel 8 et 8 Pro : date de sortie, prix, fiche technique, à quoi s’attendre ?

Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro sont attendus d’ici à la fin de l’année, normalement courant octobre. Les rumeurs à leur sujet commencent déjà à apparaître sur la toile, de quoi avoir une bonne idée de ce à quoi il faut s’attendre. On vous récapitule tout.

Pixel 8 © Concept de Science and Knowledge

Après des mois de fuites et de spéculations, les Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro sont arrivés sur le marché. Google a tiré les leçons de ses appareils de première génération alimentés par Tensor et a lancé deux des meilleurs téléphones Android sur le marché, offrant un package complet à des prix abordables qui sapent la concurrence. Mais il est temps de regarder ce qui se profile à l’horizon pour la série Pixel.

2023 semble bourré d’appareils Android fabriqués par Google, du Pixel Fold à la tablette Pixel basée sur un dock et au Pixel 7a de milieu de gamme. Mais c’est la série Pixel 8 qui risque de rafler la mise. Il est encore tôt pour les rumeurs sur le Pixel 8, mais nous connaissons certains détails clés sur les prochains téléphones principaux de Google.

🤔 Quand sort le Pixel 8 ?

Nous n’avons pas encore de date de sortie officielle pour le Google Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Cependant, une fuite de la feuille de route de Google Pixel indique que les Pixel 8 et 8 Pro sont dans les cartons pour 2023. De la même manière, les Google Pixel 7 et 7 Pro ont été officiellement dévoilés le 6 octobre 2022. Sur la base des annonces précédentes, nous pouvons supposer que le Pixel 8 sortira entre le 3 et le 11 octobre 2023.

💶 Combien va coûter le Pixel 8 ?

Il y a fort à parier que le Pixel 8 coûtera 649 € et que le Pixel 8 Pro coûtera 899 €. C’est de la pure spéculation, mais pour rappel, pour les Pixel 7 et 7 Pro, Google avait décidé de conserver les mêmes tarifs que les Pixel 6 et 6 Pro.

Voici les tarifs en vigueur du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro :

Pixel 7 (128 Go de RAM) : 649 €

Pixel 7 (256 Go de RAM) : 749 €

Pixel 7 Pro (128 Go de RAM) : 899 €

Pixel 7 Pro (256 Go de RAM) : 999 €

Avec la rumeur d’un Pixel 8 Ultra dans les cartons, Google pourrait toutefois bousculer les prix de sa gamme Pixel pour le moment, nous nous attendons toujours à ce que Google reste sur ses prix habituels.

📈 Quelle fiche technique pour le Pixel 8 Pro ?

Vraisemblablement, Google travaillerait sur une puce Tensor 3 personnalisée. Les puces Tensor et Tensor G2 de Google surpassent considérablement les puces Snapdragon, en particulier en ce qui concerne les tâches d’IA et d’apprentissage automatique pour lesquelles Google a optimisé son chipset.

Deux modèles potentiels de Pixel 8 auraient été retrouvés dans un code accessible au public qui fait référence aux appareils avec comme noms de codes Husky et Shiba. Les deux comportaient 12 Go de RAM (contre 8 Go dans les Pixel 7 et 7 Pro).

Pixel 8 © Concept de Science and Knowledge

La même fuite contenait les résolutions d’affichage, avec le Pixel 8 à 2268 x 1080 (un pas en arrière par rapport à la résolution 2400 x 1080 du Pixel 7) et le Pixel 8 Pro offrant 2822 x 1344 (encore un pas en arrière à partir de la résolution 3120 x 1440 du Pixel 7 Pro). Il est possible que Google pense que la résolution gaspille la batterie et les ressources du smartphone, mais nous trouvons cela étonnant dans l’ensemble. Il ne s’agit toutefois que d’une rumeur.

Selon la feuille de route de Google mentionnée plus haut, le Pixel 8 standard sera encore plus petit que le Pixel 7, tandis que le Pixel 8 Pro conservera la même taille d’affichage (6,7 pouces) et le même facteur de forme que le Pixel 7 Pro. C’est tout ce que nous savons pour l’instant à ce sujet.

📸 Le Pixel 8 sera-t-il performant en photo ?

Par nature, les Google Pixel sont d’excellents photophones. Google adore combiner du bon matériel photo à un traitement photo réussi, alimenté par l’IA. Le Pixel 7 l’aura encore démontré lors de notre test. Il y a donc très fort à parier pour que le Pixel 8 mette, lui aussi, le paquet en photo.

Le développeur Kuba Wojciechowski a repéré la prise en charge de Husky et Shiba dans l’application Camera Go de Google, faisant spécifiquement référence à la prise en charge de la HDR échelonnée. C’est une nouvelle approche de la photographie HDR, capturant simultanément des expositions courtes et longues pour améliorer le temps de capture.

Le capteur ISOCELL GN1 de 2020 — qui permet notamment la mise au point automatique Dual Pixel et la technologie Quad Bayer — actuellement utilisé sur le Pixel 7 et le Pixel 6 pourrait bien être changé pour la version GN2, produite par Samsung. Mais à ce stade, difficile de se prononcer.

🤖 Le Pixel 8 profitera-t-il d’Android 14 ?

Google propose toujours sa mise à jour Android entre août et octobre de chaque année. En 2021, Android 12 et sa refonte visuelle sont arrivés en octobre, à temps pour le lancement du Pixel 6. L’année dernière, Android 13, qui était une mise à jour plus petite, a atterri la première semaine d’août, laissant suffisamment de temps pour corriger certains bogues de dernière minute.

Bien que nous devions continuer à attendre pour savoir quels changements Android 14 apportera, nous savons que les Pixel 8 seront les premiers téléphones Android à être livrsé avec Android 14 préinstallé. Google peut également inclure des fonctionnalités exclusives pour ses derniers téléphones Android, bien que nous allions devoir attendre pour s’en assurer.