Red Notice : Netflix inaugure une nouvelle technologie de réalisation

C’est LA nouvelle production Netflix qui déchaîne les passions. Red Notice risque en en effet d’attirer une grande audience, notamment grâce à son casting trié sur le volet. En effet, Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds partagent l’affiche de ce projet enthousiasmant. Mais ce n’est pas le seul intérêt du film, bien au contraire. En effet, l’unité de production a vu les choses en grand, utilisant une nouvelle technologie cinématographique de pointe. Ce choix permet d’offrir une expérience visuelle tout à fait inédite, qui risque bien, à terme, de donner un coup de pied aux standards de la réalisation.

Red Notice réinvente le cinéma – Crédit : Netflix

Dans une récente interview, Marshall (le réalisateur) et Hiram (le producteur) sont revenus plus largement sur la mise en place de ce nouveau concept. Et visiblement, cela leur a permis de s’en donner à cœur joie tout au long du projet.

Red Notice révolutionne le cinéma

Le mot d’ordre est simple : offrir une immersion totale au public. C’est notamment le cas dès la scène d’ouverture. La camera ne semble jamais se couper. Dans cette séquence, Thurber survole le public au-dessus d’un pont pour se diriger vers une photo à hauteur des yeux de l’agent John Hartley. Le résultat est impressionnant, grâce à cette fameuse nouvelle technologie de réalisation.

« Merci de l’avoir remarqué. Ce sont en effet des plans très spéciaux. De telles séquences n’avaient encore jamais été réalisées dans l’histoire du cinéma. Nous avons inventé cette technologie il y a peine 6 semaines. Nous avons en réalité attaché une caméra Komodo sur un drone de course. C’est un outil de réalisation précieux, de qualité cinéma 6K. Nous avons ajouté un objectif sphérique. Grâce au génial opérateur de drone, Johnny FPV, nous avons pu réaliser de tels plans » explique ainsi le tandem Marshall-Hiram.

Cette technologie, au-delà de sa prouesse, offre une nouvelle possibilité d’emmener le public au plus près de l’action, passant d’un plan à l’autre, sans ressentir la moindre coupure. Le résultat est à couper le souffle. Cette comédie bourrée d’action mérite vraiment le détour. Red Notice sera disponible dans quelques jours sur la plateforme Netflix.

A lire aussi – Netflix Gaming : les jeux seraient bientôt disponibles dans l’App Store sur iOS

Source : Comicbook