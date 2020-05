Xbox Series X : performances, caractéristiques, date de sortie et prix, on vous dit tout

Crédit : Microsoft

Il y a quelques mois, Microsoft dévoilait le design original de sa Xbox Series X. Ce dernier, inédit et clairement différent des précédentes consoles de salon de Microsoft (et de ses concurrents), a été dicté avant tout par des contraintes de performances, et de ventilation et de nuisances sonores. Le facteur de forme de la Xbox Series X se rapproche en effet bien plus d’une petite tour d’ordinateur que d’une console de jeu classique.

Crédit : Microsoft

Plutôt que de partir d’un design standard de console de salon afin d’y intégrer tous les composants, les ingénieurs les ont disposés de manière à optimiser la circulation d’air, et donc assurer un refroidissement optimal. Ils ont ensuite conçu un boîtier adapté à cette architecture de refroidissement, avec une large grille d’aération. Il en résulte un flux d’air 70% plus important que sur une Xbox One, le tout sans nuisance sonore supplémentaire.

La présence d’un lecteur optique sur la Xbox Series X a été confirmée dès le début de l’année dernière, lors de l’E3 2019. Bien entendu, si les joueurs pourront continuer à utiliser des supports optiques pour charger leurs jeux, la Xbox Series X permettra également d’acquérir les jeux en version dématérialisée. La console a d’ailleurs été présentée comme « toujours connectée » (sans plus d’explications) par le directeur artistique de NHL 20 (EA Sports).

Quelle date de sortie pour la Xbox Series X ?

Crédit : Microsoft

Alors que le logo de la Xbox Series X n’a été dévoilé qu’à la fin du mois d’avril, on ne connait pas encore avec certitude la date de lancement de la future console de Microsoft. L’épidémie de Covid-19 pourrait remettre en cause le planning de lancement initialement prévu, même si Microsoft s’évertue à rassurer les joueurs en confirmant qu’aucun retard n’est à prévoir, et que la console est toujours attendue pour l’automne prochain, plus exactement pour le mois de décembre 2020.

Quel prix pour la Xbox Series X ?

Microsoft a déjà fixé le prix de sa Xbox Series X, mais le constructeur a également indiqué que celui-ci pourrait encore changer afin de s’adapter à celui de sa concurrente, la PlayStation 5. On peut dès lors s’attendre à un tarif de 500 à 600 dollars selon les rumeurs les plus récentes, même si aucune information exacte n’a pour le moment été officiellement communiquée. Phil Spencer a toutefois ajouté que Microsoft resterait « souple » en terme de prix, jusqu’au lancement de la console, tout en êtant convaincu que les fonctionnalités qui accompagneront la Xbox Series X (rétrocompatibilité, Smart Delivery, Game Pass…) suffiront à justifier son prix.

Crédit : Microsoft

On sait également que la Xbox Series X n’est pas la seule console next-gen que Microsoft a dans ses cartons. Le constructeur préparerait une Xbox Series S, avec un tarif inférieure à sa grande sœur. Ce modèle d’entrée d gamme pourrait, selon des sources proches de Microsoft, être affiché à « seulement » 300 dollars. En contrepartie, les performances de cette Xbox Series X seraient revues à la baisse, et elle serait dépourvue de tout lecteur optique. De fait, elle serait donc limitée au seul support des jeux dématérialisés.

Xbox Series X : quelles performances et quelles fonctionnalités ?

Sur le papier, la Xbox Series X est légèrement supérieure en termes de performances à sa concurrente directe, la PlayStation 5. Attention toutefois, on a régulièrement vu par le passé que la puissance brute ne faisait pas tout : le travail des développeurs, la qualité du kit de développement, l’exclusivité de certains jeux ou encore la pertinence des périphériques et accessoires sont autant de paramètres qui font le succès, ou non, d’une console de jeu. Un ingénieur de chez Crytek l’a d’ailleurs fort bien rappelé récemment, expliquant que les performances théoriques ne reflètent pas forcément les performances réelles.

Xbox Series X PlayStation 5 CPU AMD Zen 2 (Custom)

(8 coeurs à 3,8 GHz, 3,6 GHz avec SMT) 3rd-Gen AMD Ryzen

(8 core à 3,5 GHz) GPU AMD Radeon RDNA2

12 TFlops

52 unités de calcul à 1,83 GHz

Support du Ray Tracing AMD Radeon RDNA 2

10,28 TFlops

36 unités de calcul à 2,23 GHz

Ray-tracing RAM 16 Go GDDR6

10 Go @ 560 Go/s, 6Go @ 336 Go/s 16 Go GDDR6

448 Go/s Stockage SSD de 1 To en NVMe

(2,4 Go/s brut, 4,8 Go/s avec compression)

Carte d’extension de 1 To (port propriétaire)

Support des disques USB 3.2

Lecteur Blu-ray 4K SSD de 825 Go

Port d’extension pour SSD

Stockage externe USB

Lecteur Blu-ray 4K

Une choses est toutefois d’ores et déjà certaine : la Xbox Series X se présente comme un monstre de performances brutes, avec un processeur d’architecture Zen 2 doté de huit coeurs avec SMT, une partie graphique RDNA2 avec accélération matérielle du ray-tracing, et une bande passante mémoire comprise entre 336 Go/s et 560 Go/s. Selon Phil Spencer, le PDG de Xbox Game Studios, la nouvelle console de Microsoft offrira, en matière d’expérience de jeu, un bond similaire à celui dont on a pu profiter en passant de la 2D à la 3D.

Crédit : Microsoft

Le stockage est lui aussi annoncé comme particulièrement rapide : sans aucune optimisation et donc sans utiliser la nouvelle API DirectStorage, le chargement de Gears 5 est quatre fois plus rapide sur la nouvelle console de Microsoft, grâce à son SSD personnalisé de 1 To.

Les joueurs devraient bénéficier d’une latence réduite au minimum grâce à l’Auto Low Latency Mode et au Dynamic Latency Input, avec une fluidité améliorée via le Variable Refresh Rate. Comme la PS5, la Xbox Series X sera compatible 8K, et pourra afficher jusqu’à 120 FPS (dans des définitions inférieures). Enfin, Quick Resume permettra de mettre en pause plusieurs jeux en même temps, et de les reprendre ensuite de manière instantanée, que ce soit en sortie de veille ou après un redémarrage de la console.

La Xbox Series X sera-t-elle rétrocompatible avec les Xbox One et One X ?

Microsoft a mis un point d’honneur à ce que la Xbox Series X assure la meilleure rétro-compatibilité avec les précédentes consoles du constructeur (Xbox, Xbox 360 et Xbox One). Selon Phil Spencer, les jeux compatibles bénéficieront d’un « framerate plus stable, [de] temps de chargement plus rapides et [d’]une définition d’image améliorée, le tout sans aucun travail de développeur requis« . On peut donc espérer, et c’est le vœux de Microsoft, qu’une majorité des anciens titres soient jouables sur la Xbox Series X, bénéficiant au passage des améliorations de la nouvelle console de jeu.

Quels jeux au lancement de la Xbox Series X ?

De nombreux éditeurs ont d’ores et déjà dévoilés les titres qu’ils préparaient pour la Xbox Series X, soit directement, soit indirectement via des annonces de recrutement sur Linkedin ou autre. Une partie de ces jeux pourraient être disponibles dès la sortie de la console de salon, même si la sortie de certains titres a du être repoussée à cause de la pandémie de Covid-19. Microsoft doit tout de même présenter les titres de sa nouvelle console ce soir à 17 heures.

Crédit : Microsoft

Du côté des titres confirmés sur Xbox Series X, Ubisoft a annoncé qu’il avait dans ses cartons cinq jeux qui devraient prochainement faire leur apparition, dont Watch Dogs Legion, Gods & Monster et Rainbow Six Quarantine. Ces jeux sont également attendus sur la génération actuelle de console de jeu. On sait également que l’éditeur travaille sur Assassin’s Creed Valhalla, avec une sortie possible le 29 septembre prochain sur différents supports. Far Cry 6 verrait quand à lui le jour en mars 2021, donc bien trop tard pour un lancement au même moment que la Xbox Series X.

Le studio CD Projekt RED a quant à lui décidé d’utiliser la fonctionnalité Smart Delivery : dans le cas présent, cela permettra aux joueurs d’acheter Cyberpunk 2077 une seule fois, et d’en profiter sur Xbox One et sur la Xbox Series X. Mais aux dernières nouvelles, le titre ne sera pas disponible sur la nouvelle console de Microsoft à son lancement. Citons également Halo Infinite, annoncé pour la fin de l’année sur différents supports, dont la Xbox Series X, ou Senua’s Saga: Hellblade II.

Crédit : CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 : date de sortie, gameplay, prix, on vous dit tout

Parmi les titres qui n’ont pas encore été annoncés, on peut toutefois espérer qu’un reboot de Perfect Dark (Microsoft Studios) et un nouveau Fable voient rapidement le jour sur Xbox Series X. Des licences telles que God of War, Spider-Man ou The Last of Us pourraient également faire leur apparition sur la nouvelle console de Microsoft. Notons au passage que Matt Booty, directeur des Xbox Game Studios, a indiqué que la Xbox Series X ne recevrait pas d’exclusivité la première année, les titres à venir étant également prévus sur Xbox One.

Quels accessoires pour la Xbox Series X ?

Comme toute bonne console de jeux, la Xbox Series X va bénéficier de différents accessoires allant de la classique manette visible sur les illustrations de la console à d’autres périphériques plus exotiques.

Ainsi, un brevet déposé par Microsoft décrit un tapis de réalité augmentée, le VR Mat, qui pourrait bien être utilisé par la console de jeu afin d’améliorer l’expérience de jeu immersive, à grand renfort de capteurs de pression et de moteurs haptiques. Le constructeur n’a toutefois encore rien annoncé de concret dans ce sens pour le moment, et l’utilisation commerciale de ce brevet reste hypothétique, surtout après que Phil Spencer ait indiqué il y a quelques mois seulement que la réalité virtuelle n’est toujours pas d’actualité chez Microsoft.

Crédit : Microsoft (brevet)

Ce qui est certain en revanche, c’est que toutes les manettes conçues pour la Xbox One, dont la récente Xbox Elite Wireless Controller Series 2, seront également compatibles avec la Xbox Series X : c’est Microsoft lui-même qui l’a confirmé.