Realme GT : 160 Hz OLED, recharge 125W, le smartphone haut de gamme sera présenté le 4 mars

Après des mois d’attentes, les fans auront bientôt l’occasion de découvrir le Realme GT, autrefois connu sous le nom de Race. Il s’agira d’un des premiers smartphones avec un Snapdragon 888.

Realme GT – Crédit : Realme

En décembre dernier, nous avons rapporté sur le Realme Race sera un des premiers smartphones propulsés par le Snapdragon 888 de Qualcomm. Depuis Realme a dévoilé que le nom officiel du Race sera GT, le premier d’une nouvelle série de smartphones. Aujourd’hui, Realme a annoncé qu’il dévoilera le GT 5G le 4 mars en Chine à 7 heures, heure française.

D’après Digital Chat Station, le smartphone devrait comme le nouveau Mi 11 être disponible avec un dos en verre ou en cuir. D’après ce que nous savons du smartphone, il serait le plus puissant téléphone haut de gamme à ce jour, et rivaliserait avec les meilleurs smartphones gaming.

Realme GT : quelles caractéristiques pour le smartphone haut de gamme ?

Selon les dernières informations disponibles, le Realme GT disposera d’un écran OLED 6,8 pouces avec un rafraichissement de 160 Hz. C’est bien plus que les 120 Hz des smartphones haut de gamme de 2021 comme le Mi 11 ou les Samsung Galaxy S21, et même au-dessus des 144 Hz des smartphones gaming. L’ASUS ROG Phone 3 possédait un mode 160 Hz pour son écran, mais il s’agissait d’un mode caché.

Pour alimenter cet écran très énergivore, le Realme GT pourra compter sur une imposante batterie de 5000 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire de 125W que Realme avait présentée l’été dernier. Cette technologie peut charger un tiers d’une batterie de 4 000 mAh en seulement 3 minutes. Ainsi, elle devrait permettre de recharger le téléphone de 0 à 100% en moins de 20 minutes.

Au dos du smartphone, on retrouvera un module photo avec trois caméras, dont un objectif principal de 64 MP. On ne sait pas exactement quand le smartphone sera disponible en France, mais il devrait bientôt être disponible avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

[ Exclusive ] 😍😍😍

Realme GT confirmed specifications

-125watt fast charging

-160hz refresh rate OLED display

Thanks to my Chinese friend. pic.twitter.com/JOmyJ0wpSg — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 18, 2021

Source : gizmochina