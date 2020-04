Apex Legends : la saison 5 va prendre du retard

La nouvelle saison du battle royale gratuit ne va pas arriver aussi tôt que prévu. En effet, le développeur Respawn Entertainment vient d’annoncer que la saison 4 va durer une semaine de plus, décalant donc le lancement de la saison 5.

Crédit : Respawn Entertainment

Comme pour tous les jeux battle royale, les changements de saisons sont très attendus par les joueurs. Non seulement ils apportent de nouveaux évènements mais aussi du nouveau contenu. Respawn Entertainement vient cependant d’annoncer que la saison 5 d’Apex Legends va être retardée. Cette déclaration fait suite à celle d’Epic Games qui nous faisait savoir il y a quelques jours que la saison 3 du chapitre 2 était repoussée à cause de la pandémie. La saison 5 d’Apex Legends va donc commencer une semaine plus tard, c’est-à-dire le 12 mai.

La saison 5 débarque le 12 mai

Jason McCord, le directeur artistique d’Apex Legends, vient de publier un billet de blog dans lequel il donne les détails de la fin de la saison 4 et des évènements prévus à cette occasion. « Nous prolongeons la saison 4 d’une semaine, ce qui donnera le temps de terminer votre passe de combat ou d’attendre le prochain niveau de Classé avant le début de la saison 5 le 12 mai » a-t-il déclaré à propos du retard de la saison 5.

Néanmoins, Respawn Entertainment n’a pas prévu de faire attendre les joueurs sans rien leur proposer jusqu’au 12 mai. Ils vont donc avoir accès à un nouvel évènement baptisé « Battle Armor » pendant 14 jours, du 28 avril jusqu’au 12 mai. De quoi finir la saison actuelle en beauté.

Comment fonctionne le dernier évènement de la saison 4 ?

Durant l’évènement, les joueurs commenceront la partie avec un seul type de bouclier qui sera disponible ainsi qu’avec le pistolet P2020. Tous les autres boucliers seront supprimés de la carte donc les joueurs ne pourront pas les looter. Les cellules de bouclier et les batteries de bouclier seront par contre toujours disponibles. L’évènement va se présenter sous la forme d’une rotation : bouclier blanc à partir du 28 avril, bouclier bleu à partir du 2 mai et bouclier violet à partir du 6 mai. Le récent bouclier Evo Shield fera partie de Battle Armor à partir du 9 mai jusqu’à la fin de la saison. Rappelez-vous, il évolue en fonction des dégâts infligés aux autres joueurs donc cela promet des parties endiablées.

Nous ne savons pas encore exactement ce que réserve la saison 5 d’Apex Legends aux joueurs mais on s’attend à une nouvelle carte, une nouvelle légende et une nouvelle arme. Rien n’est cependant encore confirmé donc il va falloir patienter jusqu’à ce que Respawn Entertainment nous livre davantage de détails.

Source : TechRadar