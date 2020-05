Crucible, le premier jeu « AAA » d’Amazon est disponible gratuitement sur Steam

Crédit : Amazon Game Studios

Le géant de l’e-commerce continue sa diversification en sautant à pieds joints dans la gigantesque industrie qu’est le jeu vidéo. Amazon n’en est cependant pas à son coup d’essai. La branche dédiée au développement de jeux vidéo, Amazon Game Studios a été créée en 2012, mais ne travaillait à l’époque que sur des jeux mobiles ou Facebook. C’est en 2016 qu’il a annoncé ses trois premiers jeux PC : Crucible, Breakaway et New World. Breakaway était au départ un jeu d’équipe de type « Beat’em up » pensé pour être intégré avec le service de streaming d’Amazon, Twitch. Le projet a cependant été annulé en mars 2018. Il reste donc toujours New World, un jeu MMORPG prévu pour une sortie sur Steam le 25 août prochain, et Crucible. C’est ce dernier qui vient d’être officiellement lancé sur Steam.

« Chasser. Progresser. S’adapter. »

Crucible est en fait le nom de la planète imaginaire du jeu. L’univers est composé de toutes sortes de créatures : humains, robots, aliens, plantes carnivores, etc. Les joueurs ont accès à 10 chasseurs qui ont chacun leurs propres compétences et armes fétiches. D’ailleurs, il ne faut pas affronter que les autres joueurs dans Crucible, mais tout ce qui bouge. Les plantes et « animaux » libèrent de l’Essence une fois décimés. C’est la ressource principale du jeu pour augmenter les pouvoirs des chasseurs et améliorer leurs capacités.

Trois modes de jeu sont pour le moment disponibles : Heart of the Hives, Alpha Hunters et Harvester Command. Le premier met deux équipes de quatre joueurs face à face pour combattre une ruche gigantesque qui apparaît à différents endroits de la carte. Le deuxième mode, Alpha Hunters, se rapproche d’un battle royale. Huit équipes de deux joueurs s’affrontent pour la victoire. Enfin, Harvester Command est une sorte de capture de drapeaux. Deux équipes de huit joueurs doivent capturer des récolteurs d’essence pour en amasser le plus possible.

Avec Crucible, Amazon espère bien se faire une place parmi les géants du free-to-play. Le gameplay est certes complètement différent de ses concurrents, mais le studio a prévu d’en faire un jeu populaire auprès des streamers Twitch. Certains d’entre eux ont même participé au développement. En effet, le succès des jeux multijoueurs actuels repose énormément sur l’audience qu’ils arrivent à avoir sur les plateformes de streaming.

