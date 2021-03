Dynasty Warriors : la nouvelle bande-annonce promet un film live-action épique

L’adaptation cinématographique de Dynasty Warriors fait parler d’elle depuis plusieurs années, mais elle n’a pas pour autant été abandonnée. Le tournage est terminé depuis 2017 et la première bande-annonce avait été dévoilée en 2018. En effet, Dynasty Warriors aurait dû arriver en salles bien plus tôt. Cependant, comme la plupart des productions cinématographiques, le film en live-action a pris du retard à cause de la pandémie de Covid-19.

Affiche du film Dynasty Warriors – Crédit : Enjoy China Entertainment / YouTube

Une nouvelle bande-annonce épique de l’adaptation cinématographique vient d’être dévoilée avec la date de sortie sur grand écran. Malgré la situation sanitaire actuelle, Dynasty Warriors sera diffusé le 29 avril à Hong Kong et le 30 avril en Chine.

Le film Dynasty Warriors promet de rester fidèle à la franchise de jeux vidéo

Dynasty Warriors est réalisé par Roy Chow Hin-Yeung. Le casting est composé de Louis Koo, Wang Kai, Tony Yang et Gulnezer Bextiyar. Le long-métrage suit d’ailleurs l’univers des jeux vidéo en reprenant les mêmes personnages. Les combattants Liu Bei, Guan Yu et Zhang Fei affronteront notamment le guerrier le plus puissant de l’histoire de la Chine, Lu Bu. L’intrigue du film se déroulera pendant la période des Trois Royaumes (220-265) qui regroupe les évènements faisant suite à la chute de la dynastie Han.

Après plus de deux décennies, la franchise Dynasty Warriors est toujours aussi populaire auprès des joueurs passionnés de hack’n slash. La communauté attend avec impatience le prochain opus Dynasty Warriors 9 Empires. Prévu pour sortir début 2021, le jeu a finalement été repoussé à une date ultérieure sans plus de précision de la part des développeurs. Il sortira tout de même sûrement avant le célèbre hack’n slash Diablo 4 dont la sortie n’est pas attendue avant 2022.

Pour le moment, nous ne savons pas encore si et quand Dynasty Warriors aura une date de sortie occidentale. En attendant, d’autres adaptations cinématographiques arrivent prochainement. Parmi les plus populaires, il y a notamment Mortal Kombat et ses litres d’hémoglobine prévu pour le 7 avril 2021 et Uncharted avec Tom Holland qui a peur d’avoir raté son interprétation de Nathan Drake dont la sortie a été annoncée pour février 2022.

Source : Gamespot