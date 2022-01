Le Predator de Disney+ s’inspire de God of War

Le film s’inspire de God of War – Crédit : 20th Century Studios

Disney possède plusieurs gros studios. On compte Lucasfilm pour Star Wars ou encore Pixar et Marvel Studios. Bref, rien n’arrête le mastodonte avec une position appuyée par ses productions originales sur Disney+. Le géant du divertissement s’est même offert la Fox et plusieurs gros films au passage : Fight Club, Suspiria, Phantom of the Paradise, etc. Mais le plus gros de l’acquisition reste Avatar, Alien et Predator. Le dernier cité profite d’un nouveau projet sous l’égide de Disney répondant, pour le moment, au nom de Skull. Et aujourd’hui, le réalisateur du long-métrage assure que cette nouvelle histoire s’inspire de… God of War !

Un long-métrage inspiré d’une grosse franchise de PlayStation

While @corybarlog GOD OF WAR is getting new recognition for its PC release I will pile on that praise and point out— it’s had some influence on PREY. — Dan Trachtenberg (@DannyTRS) January 24, 2022

Pour le moment, on ne sait rien de Skull. Mais son réalisateur, Dan Trachtenberg, parle de l’inspiration de God of War. Sur Twitter, le cinéaste a interpellé Cory Barlog, le créateur de Kratos, annonçant : « Pour la sortie de [God of War] sur PC, je voudrais ajouter aux louanges et préciser qu’il a inspiré Prey [ndlr : Predator] ».

Puisque Dan Trachtenberg parle du portage PC de God of War, on imagine qu’il parle du plus récent épisode. Une sorte de reboot pour cette suite acclamée par la presse, les professionnels et les joueurs.

C’est à Dan Trachtenberg que Disney confie ce gros projet après l’avoir repéré avec 10 Cloverfield Lane, globalement salué. Depuis 4 ans, le cinéaste bosse sur Skull et semble prêt à livrer un long-métrage à succès après la déception The Predator de Shane Black en 2018.

Ce long-métrage se déroule bien avant les événements du premier film culte mettant en scène Arnold Schwarzenegger. On ne sait pas encore quand exactement et combien de Predators seront présents dans Skull. Un seul comme dans l’original ? Plusieurs ? C’est le mystère.

Skull, prévu pour 2022 sur Disney+, s’inspire également de The Revenant avec Leonardo DiCaprio de l’aveu du cinéaste.

