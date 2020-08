Les pierres de Coba, un jeu de société qui va défier votre logique

Verdict :

Vous l’avez compris, Les pierres de Coba est un jeu de casse-tête dans lequel vous allez devoir faire chauffer la calculatrice dans votre tête. Alors si vous êtes allergiques à l’arithmétique il vaudra mieux passer votre chemin. Par contre, si vous aimez les défis de logique, le sudoku, les applis mobile de type 2048, il ne faudra pas passer à côté du jeu Les pierres de Coba. Vous prendrez forcément un grand plaisir à venir résoudre de temps en temps une petite énigme sur un coin de table. Et si vous avez déjà Par Odin, pas d’inquiétudes les deux jeux sont bien différents malgré le fait qu’ils utilisent la même mécanique. La valeur des dés et leurs variables sont totalement différents et vous n’aurez donc absolument pas une sensation de déjà vu. Une fois terminé, la rejouabilité n’est bien entendu pas au rendez-vous… mais au vu du petit prix auquel vous pouvez l’avoir et la qualité du jeu, il vaut mieux investir dans celui-ci plutôt que dans un cahier de mots croisés ou de sudoku. Alors, on se dit rendez-vous au Cénote ?