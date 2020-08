Marvel : Hugh Jackman pense que Wolverine peut battre Hulk

Hugh Jackman prend un certain plaisir à imaginer qui remporterait l’affrontement entre Hulk et Wolverine. Et selon lui, il n’y a aucun doute à avoir, le mutant aux griffes de métal peut largement battre le monstre vert.

Le sujet a été abordé dans une interview avec le site ComicBook, après avoir évoqué les prochains Emmy Awards. Hugh Jackman, et l’acteur Mark Ruffalo, qui incarne Hulk dans l’univers Marvel, seront en effet en compétition pour le prix du meilleur acteur. Le journaliste en a donc profité pour relancer le débat sur un éventuel combat entre Wolverine et le géant vert.

Wolverine battra Hulk sans problème

Et Hugh Jackman n’hésite pas une seconde sur l’identité du vainqueur. « Wolverine le battrait à coup sûr, soyons très clairs », déclare-t-il. Au passage, l’acteur australien en profite pour rappeler que le mutant a d’ailleurs été introduit dans un comic Hulk, et que ce dernier aurait toujours été jaloux de lui. « C’est de là que vient cette querelle. (…) Je suis sûre que Hulk est très jaloux. », confie Jackman.

Mark Ruffalo répondra-t-il à ces propos ? Il y a quelques mois, l’acteur s’était montré davantage intéressé par une collaboration entre Wolverine et Hulk qu’un combat. Étant fan de X-Men depuis toujours, Ruffalo avait en effet exprimé son envie de voir Bruce et Logan faire équipe.

Un Wolverine vs Hulk sans Jackman

Un face à face entre les deux héros devrait bientôt se concrétiser, puisque Marvel développerait un film Wolverine vs Hulk. Celui-ci se fera cependant sans Hugh Jackman. L’acteur de 51 ans a en effet confirmé à plusieurs reprises qu’il ne rejouerait plus Wolverine à l’écran. Le studio Marvel, qui n’a pas encore annoncé quand aura lieu son premier reboot X-Men, devra donc choisir un nouveau visage pour incarner le plus célèbre des mutants. Mark Ruffalo a quant à lui déclaré qu’il serait prêt à incarner à nouveau Hulk dans de prochains films du MCU, si l’ancien Avenger y a encore une place.

