Metro 2033 est disponible gratuitement sur Steam jusqu’au 15 mars

Développé par 4A Games, Metro 2033 est le tout premier jeu de la série sorti en 2010. Celle-ci est très populaire auprès des joueurs passionnés de survival horror dans un monde post-apocalyptique. Metro 2033 est l’adaptation vidéoludique du roman éponyme écrit par l’auteur russe Dmitri Gloukhovski.

Capture d’écran de Metro 2033 – Crédit : 4A Games

À l’occasion des soldes organisées par l’éditeur Deep Silver ce week-end sur Steam, Metro 2033 est gratuitement disponible jusqu’au 15 mars. Attention cependant, il ne s’agit pas de la version Redux sortie en 2014. Pour rappel, Metro 2033 Redux est « la version ultime du jeu culte Metro 2033 entièrement retravaillé avec le tout dernier moteur 4A Engine pour la nouvelle génération ».

Toute la franchise Metro est en promotion sur Steam

En plus de récupérer gratuitement Metro 2033, vous pouvez aussi profiter de l’édition Redux à moindre coût. En effet, celle-ci est affichée à – 80 %, soit 3,99 €. Les deux autres opus de la franchise sont eux également à prix réduit si vous voulez tenter l’aventure post-apocalyptique.

Le second opus principal de la série, Metro Last Light Redux (2014) bénéficie de la même promotion. Il est aussi proposé à 3,99 € (- 80 %). Enfin, le dernier opus en date (mais pas le dernier de la franchise) est Metro Exodus sorti en février 2019. Celui-ci est affiché à 13,59 € (- 66 %). D’ailleurs, les joueurs de la Nintendo Switch ont accès à Metro Redux depuis déjà un an. Ce jeu regroupe les deux campagnes complètes de Metro 2033 et de Metro Last Light en plus de ses DLC.

Certains joueurs se rappelleront peut-être que l’Epic Games Stores a déjà offert gratuitement Metro 2033 Redux et Metro Last Light Redux. Néanmoins, tout le monde n’a pas forcément eu le temps d’en profiter. En tout cas, l’offre de Steam est valable uniquement jusqu’au 15 mars 2021. Vous pouvez récupérer le jeu à tout moment sur la page du magasin sans avoir besoin de l’installer sur votre ordinateur. Metro 2033 est ensuite enregistré à vie dans votre bibliothèque Steam.

Source : Clubic