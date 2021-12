PS Plus : voici les jeux gratuits offerts en janvier 2022 sur PS4 et PS5

PlayStation vient de révéler la liste officielle des jeux gratuits offerts en janvier 2022 sur PS4 et PS5 pour les abonnés PS Plus. Vous pourrez récupérer gratuitement Persona 5 Strikers, DIRT 5 et Deep Rock Galactic du 4 janvier au 1er février.

La semaine dernière, Dealabs a laissé fuiter la liste des trois jeux gratuits du PS Plus sur PS5 et PS4 pour le mois de janvier. PlayStation vient maintenant de communiquer la liste officielle des jeux de janvier 2022. À partir du 4 janvier et jusqu’au 1er février, les abonnés PS Plus pourront récupérer gratuitement Persona 5 Strikers (PS4), DIRT 5 (PS4/PS5) et Deep Rock Galactic (PS4/PS5).

Les 3 jeux gratuits du PS Plus en janvier 2022 – Crédit : PlayStation

Chaque mois, les abonnés PlayStation Plus peuvent récupérer gratuitement une sélection de jeux. Ils sont enregistrés dans la bibliothèque jusqu’à ce que l’abonnement au PS Plus se termine. Si vous êtes déjà abonné, il vous reste quelques jours pour récupérer Godfall Challenger Edition (PS4/PS5), Mortal Shell (PS4) et LEGO DC Super-Villains (PS4). Ce sont les trois jeux gratuits de décembre 2021. Vous avez jusqu’au 4 janvier 2022 pour les ajouter à votre bibliothèque.

Persona 5 Strikers, DIRT 5 et Deep Rock Galactic sont les 3 jeux gratuits du PS Plus

Sorti en février 2020, Persona 5 Strikers est développé par Omega Force. Son univers stylisé vous plonge au cœur du Japon « dans une aventure épique où vous devrez frapper la corruption prenant le contrôle des villes ». Vous utilisez les pouvoirs des personas dans des combats dynamiques et riches en action. Persona 5 Strikers est un spin-off de la série Persona qui s’éloigne du JRPG pour se rapprocher de l’action-RPG.

Vous aimez les jeux de course et plus particulièrement de rallye ? C’est l’occasion idéale de découvrir DIRT 5 et ses 70 circuits dans 10 lieux emblématiques du monde entier. Conduisez des véhicules inédits allant des modèles GT aux camions sur des pistes extrêmes, qu’elles soient enneigées, glacées ou sablées.

Enfin, Deep Rock Galactic est un FPS en coopération pour 1 à 4 joueurs. Vous incarnez un nain de l’espace qui doit accomplir des missions avec son équipe dans des grottes générées procéduralement. Développé par le studio indépendant danois Ghost Ship Games, Deep Rock Galactic sera disponible sur le PS Plus en même temps que sa sortie sur PS5 et PS4 le mois prochain.

Source : We Got This Covered