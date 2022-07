Série Le Seigneur des Anneaux : les scénarios refusés par Amazon

Aragorn – Crédit : Metropolitan FilmExport

Dans un peu plus d’un mois, les abonnés Prime Video pourront se plonger dans la première saison de la série Les Anneaux de Pouvoir dont voici le trailer. L’intrigue prendra corps lors du Second Âge et reviendra notamment en détail sur la création des anneaux. Logiquement, Sauron sera bien présent dans la série, tout comme l’elfe Celebrimbor.

Avant d’opter pour ce scénario, Amazon a évidemment reçu de nombreuses propositions de scénarios. Interrogé par Total Film, le showrunner J.D. Payne a dévoilé certains pitchs soumis par ses concurrents à l’époque. « Tout le monde arrivait avec des choses différentes », se souvient-il avant de poursuivre : « Amazon a acheté les droits de la trilogie, des annexes et de The Hobbit. Ils ont expliqué que le champ était grand ouvert – n’importe quelle histoire incluse dans ce matériel source étant exploitable ».

La série Le Seigneur des Anneaux aurait pu prendre une autre tournure

Par conséquent, certains scénaristes ont proposé un pitch de série « sur la jeunesse d’Aragorn » mais aussi « un spin-off de Gimli ou d’autres choses de ce genre ». De leur côté, Patrick McKay et Payne ont décidé de proposer un arc narratif ambitieux afin de convaincre Amazon, soucieux de produire une histoire « digne de Tolkien ».

Après avoir trié le matériel source, les deux showrunners ont estimé qu’il serait pertinent de raconter l’histoire du Second Âge, du seigneur des ténèbres Sauron et de la Chute de Númenor. De quoi convaincre Amazon qui a finalement retenu leur projet. Et alors que la série fera irruption sur Amazon Prime Video à compter du 2 septembre prochain, certains chanceux ont déjà pu avoir avoir un aperçu en avant-première.

Selon les témoignages, ces fans de la première heure ont été pour le moins séduits par la série Les Anneaux de Pouvoir. Ils en outre été rassurés après s’être entretenus avec les deux showrunners. « Ils connaissent et comprennent Tolkien et en sont complètement passionnés », souligne ainsi @tolkienprof.

