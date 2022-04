Sonic 2 : bientôt un crossover avec Super Smash Bros ?

Fort d’un premier opus auréolé de succès, Sonic est enfin de retour dans les salles obscures. Le hérisson bleu continue de séduire les foules, à tel point que le futur de la franchise serait déjà plein de promesses. Jeff Fowler, réalisateur en titre du dernier film, fourmille déjà d’idées sur le sujet. Son rêve : voir Sonic croiser le chemin de Mario et ses amis dans un nouveau projet survitaminé. Cette annonce, bien qu’hypothétique, n’a pas manqué de faire la joie des fans sur la toile. Mario comme Sonic sont des licences phares du jeu-vidéo. Et le célèbre moustachu s’apprête lui aussi à faire son retour sur grand écran.

Sonic pourrait bientôt jouer des coudes avec Mario – Crédit : Paramount Pictures

Dans une récente interview, Fowler s’est donc exprimé plus clairement sur le sujet. Pour l’heure, ce n’est qu’un projet. Mais face au succès des franchises et aux réactions des adeptes, le rêve pourrait cependant devenir rapidement réalité !

Sonic , bientôt sur écran géant avec Super Mario Bros ?

« Rien ne pourrait me rendre plus heureux. On pourrait jeter tous les personnages dans la même arène pour une bataille de haut-vol. Ça donnerait quelque chose d’énorme ! Et je crois que tout le monde en meurt d’envie. C’est classique certes mais je pense très attendu » explique ainsi le réalisateur à la presse. Ce rêve sera cependant long à concrétiser. Il faudra d’abord une pléiade d’accords juridiques entre les concepteurs de jeux-vidéos et les pontes de l’industrie cinématographique. Mais Fowler semble prêt à tout pour y arriver.

Pour l’heure, les studios se concentrent sur le troisième volet de Sonic, d’ores et déjà confirmé. Pour sa part, Universal est en train de mettre un point final au retour de Mario sur grand écran. Alors il faudra sans doute compter de longs mois afin de savoir concrètement si ce projet est réalisable ou non. Et puis Sony doit également composer avec la mise en chantier du prochain Final Fantasy.

Loin d’être absurde donc, ce crossover pourra voir le jour. La réponse reste cependant quand et comment ? Restons à l’affût, car ce projet est diablement alléchant sur le papier.

Source : Screenrant