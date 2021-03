Steam : le développement de Valheim va-t-il être annulé ?

Valheim, nouveau gros succès sur la plateforme de jeux PC Steam, vient d’atteindre la barre des 6 millions de ventes. Décidément ces dernières années, les jeux en rapport avec la mythologie nordique ont le vent en poupe. On pense notamment, pour la sortie la plus récente, à Assassin’s Creed Valhalla, dont les versions PS5 et Xbox Series X sont parmi les premières à être arrivées. Valheim, de son côté, réalise un véritable carton. Pourtant, une vidéo dont le titre annonce que le développement du titre serait annulé fait actuellement le buzz. Info ou intox ?

Capture d’écran de Valheim. Crédit : valheimgame.com

Valheim est sorti en accès anticipé en février cette année. Le 2 février plus précisément. Ainsi, en a peine un mois et demi, Valheim a vendu plus de 6 millions de copies. Un chiffre absolument délirant, et des évaluations des utilisateurs qui appuient ce succès, avec une moyenne globale « extrêmement positive » d’après les critères de Steam. Dans le même temps, l’exclusivité profite énormément à Steam, dans sa concurrence acharnée avec Epic Games. Alors pourquoi son développement serait-il annulé ? Autant répondre tout de suite, cette rumeur est fausse, et provient d’un titre « clickbait » d’une vidéo YouTube.

« Valheim annulé ?!? Quel était le vrai problème ? » : le titre de cette vidéo YouTube a créé un vent de panique

Voici la traduction du titre de la vidéo en question : « Valheim annulé ?!? Quel était le vrai problème ? ». Bien évidemment, considérant le nombre de joueurs (numéro 3 sur Steam derrière les éternels Counter Strike : Global Offensive et Dota 2), ce titre a fait grand bruit. De nombreux joueurs se sont montrés inquiets à l’idée que le développement du jeu pourrait être arrêté.

Cette vidéo provient de la chaîne YouTube Neebs Gaming. Le créateur a admis sans problème que le titre était faux, dans les 30 premières secondes de la vidéo, assumant le « clickbait ». « Valheim annulé ? Valheim pas annulé ? Pas vraiment annulé. En fait, il devait être annulé, mais on pense que quelqu’un l’a sauvé. Est-ce qu’on a fait un clickbait ? Oui totalement ». Un titre à caractère humoristique donc, tout à fait dans l’esprit de la chaîne Neebs Gaming.

Aucune information crédible ne laisse entrevoir une annulation quelconque du développement de Valheim. D’ailleurs, du nouveau contenu va arriver prochainement à travers une nouvelle mise à jour. Que les fans se rassurent, Valheim semble bien décidé à perdurer sur la plateforme de Valve.

Source : dualshockers.com