The Last of Us fait crasher HBO max, gros succès en vue

Le premier épisode de la série The Last of Us a été diffusé hier soir sur HBO Max. Les serveurs du service de streaming n’auront pas supporté l’afflux de téléspectateurs puisqu’ils auront fini par céder en pleine soirée. Ce premier épisode arrive dès aujourd’hui en France sur Prime Video.

The Last of Us sur HBO © elilusionista.cl sur Instagram

Le service de streaming HBO Max aura rencontré d’importants problèmes après la première de la série The Last of Us, hier soir. En pleine diffusion du premier épisode, les serveurs auront petit à petit fini par lâcher, laissant les téléspectateurs dans l’attente que le problème soit réglé.

Les serveurs de HBO Max ont lâché suite à la première de The Last of Us

Dès la diffusion de la série The Last of Us hier soir, les utilisateurs ont commencé à signaler que l’application HBO Max rencontrait des erreurs ou qu’elle n’était pas disponible. Compte tenu de la popularité et de l’anticipation de la série, les serveurs d’HBO Max ont fini par céder sous le stress.

D’une durée de plus d’une heure et vingt minutes, le premier épisode de la série est l’un des premiers épisodes les plus longs d’une grande série depuis un certain temps. Au moment d’écrire ces lignes, HBO n’a pas encore publié de déclaration officielle à ce sujet, même si tout s’est finalement réglé dans la soirée.

À lire : The Last of Us : la série dévoile une photo de Joel et sa fille lors de la fameuse intro

Il faut dire que la série est basée sur l’une des franchises PlayStation les plus acclamées par la critique et les plus réussies sur le plan commercial de tous les temps. Très attendue, c’est aussi le premier événement télévisuel de l’année 2023.

Elle est réalisée par Craig Mazin (Chernobyl), le créateur des jeux vidéo, Neil Druckmann et les stars Pedro Pascal et Bella Ramsey. Pour vous donner une idée, la série dispose d’un budget plus élevé que les cinq premières saisons de Game of Thrones.

Quand et où regarder la série The Last of Us en France ?

Pour rappel, la série The Last of Us sera disponible en France au compte-gouttes à compter du 16 janvier sur Amazon Prime Video, à raison d’un épisode par semaine. Bonne nouvelle, les abonnés n’auront rien à payer en plus pour découvrir les aventures de Joel et Ellie en live-action, aucun supplément n’étant exigé.

Si vous êtes inquiet à l’idée de regarder la série, sachez que les premières critiques estiment que la série The Last of Us est la meilleure adaptation de jeu vidéo jamais réalisée.