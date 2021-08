Venom 2 : un nouveau trailer avec encore plus de Carnage

Venom : Let There Be Carnage livre aujourd’hui un second trailer. L’occasion d’un peu plus découvrir le design de Carnage.

Crédit : Sony

Fort du succès de Spider-Man grâce au MCU, Sony est prêt à faire fructifier l’univers du Tisseur. Le géant nippon a lancé un premier film, Venom, mettant en scène le célèbre symbiote. Dans le rôle de Brock, on retrouve Tom Hardy (Inception, The Dark Knight Rises…). Et un succès commercial plus tard, Sony a dévoilé une suite appelée Venom : Let There Be Carnage. Un long-métrage mettant en scène Cletus Kasady dans la peau de Carnage, véritable psychopathe. Et après un premier trailer, nouveau cadeau pour les fans. De nouvelles images concentrées plus longuement sur ce symbiote au rouge caractéristique.

Carnage se dévoile plus longuement dans ce trailer

Eddie Brock doit faire avec le symbiote alors que Cletus Kasady est son nouvel ennemi. Un an après s’être lié avec Venom, le personnage de Tom Hardy veut redevenir journaliste d’investigation.

L’homme se met en tête d’interroger le tueur en série pour découvrir où le corps de ses victimes sont enterrées. Mais Cletus Kasady va être infecté par Carnage et laisser parler sa soif de sang, devenant une machine à tuer. Qu’un symbiote fusionne avec un tueur en série n’est jamais rassurant… Rappelons que le réalisateur du film n’est autre que l’interprète de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux : Andy Serkis.

Andy Serkis a énormément pensé au physique de Carnage

Crédit : Capture d’écran YouTube – Nassim Chentouf

En interview pour IGN, Andy Serkis confie s’être amusé à concevoir Carnage en s’inspirant des comics.

C’était merveilleux d’avoir l’opportunité de porter au cinéma ce personnage jamais apparu sur grand écran. Comment Carnage se déplace, bouge ses tentacules. Il peut se transformer en différentes formes. Devenir une arme. – Andy Serkis

Le cinéaste nous rappelle que les symbiotes « reflètent la personnalité de leur hôte ». La violence de Carnage est celle de Cletus Kasady, tueur en série.

Aussi bien que Cletus Kasady est un manipulateur, il peut récupérer votre énergie et rentrer dans votre tête (…) Nous voulions donc que son physique soit étrange, décalé, difficile à cerner. Ce serait comme affronter une pieuvre, en gros. – Andy Serkis

Venom 2 (Venom : Let There Be Carnage) sort le 20 octobre 2021 dans les salles françaises.

Source : CBR