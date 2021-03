Warner Bros confirme la mise en production de Batgirl et Zatanna

La conférence de presse dédiée aux nouveautés DC Comics vient de réserver une surprise de taille. Parmi les projets attendus, Batgirl et Zatanna ont particulièrement fait sensation. En effet, ces deux nouveaux titres sont attendus depuis longtemps par les fans du genre. Longtemps mises de côtés, nos deux héroïnes vont enfin pouvoir prendre leur revanche en solitaire ! Concernant Zatanna, les studios devraient normalement travailler sur une série qui fera directement écho à la série Constantine, produite par JJ Abrams. Mais concernant Batgirl, les choses ne sont pour l’heure pas aussi simples.

Batgirl et Zatanna, à l’assaut du box-office mondial – Crédit : DC Comics

Parmi les autres annonces, les fans ont également pu découvrir que le spin-off de la série The Batman avait enfin son propre titre : GCPD. Et le reste du catalogue confirme des titres déjà célèbres comme Superman et Loïs ou encore The Flash.

Les filles prennent le pouvoir

Batgirl devrait connaître une gestation sinueuse et complexe. Pour l’heure, une première version du scénario a été confiée à Hodson, scénariste déjà remarquée pour son travail sur Birds of Prey ou encore The Flash. Mais le studio ne semble pas encore avoir validé ce dernier. Un autre mystère persiste toujours quant au format choisi. Impossible donc pour l’heure de savoir si le projet est destiné aux salles obscures ou se déclinera simplement comme un contenu exclusif pour HBO Max.

Batgirl semble maudite depuis plusieurs années. En effet, Joss Wheedon avait la main mise sur le projet. Mais le réalisateur a finalement fini par se rétracter, invoquant un manque d’idées manifeste. Depuis, le projet était en sommeil. Concernant Zatanna, cela fait plus de 3 ans que le projet passe de main en main à la Warner, sans avancée concrète. Il est donc logique que le studio veuille mettre la priorité sur ces deux titres, avant qu’ils ne finissent aux oubliettes.

Mais il faudra encore s’armer de patience pour connaître une date de sortie officielle pour ces deux films/séries. Car ni Batgirl ni Zatanna n’ont pour l’heure trouvé leur réalisateur respectif. Et on ne parle même pas d’un quelconque casting pour camper les deux personnages. En toute logique, il faudra attendre au moins 2023 pour découvrir un résultat à l’écran. Mais les fans ne cachent plus leur enthousiasme depuis l’annonce officielle du développement des deux projets.

Les paris sont donc ouverts. Et sur la toile, les fans ont déjà leur petite idée question casting. Un nom circule déjà activement pour Batgirl : la jeune comédienne Margaret Qualley, remarquée dans Seberg avec Kristen Steward.

Source : Screenrant