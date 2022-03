Xbox : deux gros évènements seraient prévus pour mai et septembre cette année

Dans deux jours, le 16 mars, se tiendra un nouveau Xbox Games Showcase. Cet évènement dévoilera des trailers et des séquences de gameplay de jeux indépendants en cours de développement. Pour la suite de l’année, Microsoft n’a pas encore annoncé les dates de ses gros évènements plus centrés sur les jeux AAA.

Selon une fuite du célèbre insider Xbox Shpeshal Nick sur les forums Xbox Era, Microsoft aurait prévu deux évènements en mai et en septembre. Cette information est d’autant plus étonnante que l’E3 2022 se tiendra au mois de juin. Organiser un évènement majeur quelques semaines avant l’E3 est plutôt inhabituel. D’ailleurs, selon les dernières rumeurs, le plus grand salon du jeu vidéo se déroulera une fois de plus en ligne et non au centre de convention de Los Angeles.

Un évènement Xbox en mai quelques semaines avant l’E3 2022 qui se déroulera en ligne

Shpeshal Nick a déclaré que : « le plan actuel d’après ce qu’on m’a dit était un évènement pour mai et un pour septembre. Je n’ai pas eu plus de détails que ça. Oui, avant que vous ne demandiez, j’ai aussi trouvé étrange qu’ils aient dit mai, alors que juin est le spot habituel de l’E3 ». Nous n’en saurons donc pas davantage pour le moment.

Quant à l’E3, ce serait inattendu que Microsoft se retire du salon qu’il a toujours supporté même quand d’autres entreprises étaient absentes. Ainsi, l’évènement Xbox de mai ne serait pas aussi important que la conférence de l’E3. Quoi qu’il en soit, il vaut mieux prendre toutes ces informations avec des pincettes. Microsoft n’a encore rien annoncé.

Enfin, les différents évènements de Microsoft permettront de découvrir les prochaines exclusivités de Xbox, entre autres. En effet, les Xbox Series X et S auront plus d’exclusivités que la PS5 en 2023. Cette année, les joueurs attendent notamment Redfall, un FPS coopératif en monde ouvert. Le jeu le plus attendu est évidemment Starfield, le prochain RPG spatial développé par Bethesda qui le décrit comme un « Skyrim dans l’espace ».

