Amazon va organiser un second Prime Day, toutes les infos

Amazon a organisé son Prime Day 2022 le 12 et 13 juillet derniers. Deux journées de promotions en pagaille pendant lesquelles les membres Prime ont pu faire leurs emplettes à moindre coût. En prévision des fêtes de fin d’année, le géant du e-commerce s’apprête à appâter de nouveau ses ouailles par l’entremise d’un second Prime Day. Son argument de vente ? Prendre de l’avance sur Noël en achetant dès octobre des cadeaux à prix cassés.

Amazon : des produits tech bradés lors du Second Prime Day

Des ventes flash exclusives au membres Prime qui auront lieu pendant 48 heures, du 11 au 12 octobre. Et l’accent sera notamment mis sur la tech et l’électroménager. Amazon évoque effectivement des ristournes sur des marques comme Philips, Samsung, Sony mais aussi sur des produits Bosch, De’Longhi ou Calor. Seront également bradés des téléviseurs intelligents et des appareils Amazon.

L’entreprise promet en outre des baisses de prix sur des marques emblématiques comme Rowenta, Tefal, iRobot et Moulinex. Les rayons maison et jouets auront également le droit à des promotions. Les amateurs de briques en auront d’ailleurs pour leur compte puisque certains kits LEGO seront bradés lors de ce Prime Day automnal.

La rédaction de Tom’s Guide ne manquera pas de vous signaler les bonnes affaires proposées lors de cette future grande messe des promotions. Pour rappel, l’abonnement Amazon Prime coûte désormais 69,90 €/an ou 6,99 €/mois. Un tarif qui a augmenté en raison de « l’augmentation des coûts d’exploitation de Prime », s’était justifié l’entreprise.

Outre la livraison rapide en un jour ouvré et les journées de promotions exclusives, Amazon Prime inclut un accès à Prime Gaming et à Prime Video, sa plateforme de SVOD où il est par exemple possible de visionner Les Anneaux de Pouvoir, sa série phare.