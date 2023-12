IPTV et téléchargement illégal : ces sites pirates risquent la fermeture dans peu de temps

© Envato

La lutte contre les IPTV illégales s’intensifie. Désormais, les autorités visent même les clients de ces plateformes qui agacent les ayants droit, Canal+ allant jusqu’à traîner Google en Justice. Et l’Alliance for Creativity and Entertainment, ou l’ACE, frappe encore plus fort. L’association a dévoilé une liste de plusieurs dizaines de sites désormais fermés ou qui pourraient fermer sur décision de justice.

45 IPTV illégales et sites de téléchargement menacés de fermeture

En tout, ce sont 45 IPTV illégales et sites de téléchargement qui sont listés dans un document reçu par un tribunal californien. Ces plateformes cumulait plus de 100 millions de visites et pourraient être fermées par la justice. On trouve le nom des contenus protégés qui ont été piratés comme Fast & Furious, Minions, Cruella, Ça, Supernatural, Justice League, Big Bang Theory, Le Roi Lion, The Batman, Game of Thrones, Encanto, etc. Bref, il y avait beaucoup de films et de séries !

Mais cela ne veut pas dire que tous les sites sont condamnés à la fermeture, au contraire. Certains sont hébergés dans des pays qui refusent d’agir ou changent tout simplement de nom de domaine. Parfois, il suffit qu’un site ferme pour que d’autres apparaissent, une véritable hydre pour les ayants droit dans ce qui ressemble à un combat sans fin pour stopper le piratage. La liste de quelques sites visés par la justice est disponible chez TorrentFreak.

Le piratage est en constante augmentation

Le piratage ne cesse d’augmenter, notamment face à la multiplication des services de SVOD. Il est impossible de s’abonner à toutes les plateformes de streaming légales pour visionner certains programmes. Alors forcément, la demande pour les fichiers pirates augmente. Si l’on veut regarder Game of Thrones, il faut s’abonner au Pass Warner, à Disney+ pour Encanto et à Paramount+ pour Fast & Furious, par exemple. Ce qui ne justifie en rien de pirater du contenu protégé, entendons-nous !

La France n’est pas en reste puisque selon l’ACCES, les français sont les plus gros pirates en Europe. Un profil se dessine parmi les utilisateurs d’IPTV illégales puisqu’il s’agit généralement de CSP+ qui ont l’habitude de cette technologie.