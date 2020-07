Test Schotten Totten, le petit jeu de société de duel à emmener en vacances

Schotten Totten est un jeu de duel exclusif. Simple à mettre en place et rapide à jouer, il met en place un système de contrôle de territoires au coeur de l’Ecosse et de son découpage en clans.

8/10 Schotten Totten 12,99€ > Ludum.fr On aime Un mode duel bien pensé et fluide

Un jeu accessible, facile à mettre en place, mais quand même stratégique

Un petit format facile à emporter partout On n’aime pas Une légère part de hasard liée à la pioche Verdict : Schotten Totten est accessible et simple à mettre en place, sans pour autant être dénué de stratégie. Un vrai bon jeu de duel bien équilibré, qui vous offre des parties toujours renouvelées… et le tout pour un prix très abordable ! Avec son petit format, vous pourrez l’emporter partout avec vous et vous offrir des petites parties sympas avec votre moitié ou des pauses détente entre deux gros jeux. Bien entendu, comme tout jeu de cartes avec de la pioche, vous retrouverez une légère part de hasard dans Schotten Totten, à éviter donc pour ceux qui aiment avoir un contrôle complet sur leur jeu. plus Nombre de joueurs 2 Age à partir de 8 ans Durée d'une partie 30 minutes Auteur Reiner Knizia Illustrateur Djib Editeur Iello Fiche technique +

Depuis plusieurs années, on voit fleurir de plus en plus de jeux de société dédiés uniquement au duel. Répondant principalement à une demande liée à la vie de couple et la difficulté de réunir souvent des amis pour des jeux avec plus de participants, les jeux de duel ont été pensés pour être jouable à 2 et uniquement à 2, afin d’offrir des parties tendues et équilibrées en duel, ce que les jeux 2 joueurs et plus ont le plus souvent du mal à proposer.

Parmi les premiers très bons jeux du genre, Schotten Totten a été créé en 2016 par Reiner Knizia (l’auteur de Lost Cities). Son petit format et son accessibilité en font un incontournable aujourd’hui pour des parties en duel rapides et fluides, idéal pour compléter notre sélection de jeux de poche à emporter en vacances.

Schotten Totten, c’est quoi ?

L’objectif dans Schotten Totten est de réussir à prendre le contrôle de territoires situés en plein centre de l’Écosse. Maintenant que l’hiver prend fin et que la neige a fondu, vous souhaitez vous agrandir en avançant discrètement de quelques bornes les limites des autres clans.

Sauf que… un autre clan a eu la même idée que vous. Il vous faudra donc vous affronter pour réussir à agrandir votre territoire !

Cependant ici pas de combat à l’épée en mode Braveheart ou de beuverie à coup de whisky, non, non… vous allez devoir vous affronter à coup de cartes et de stratégie.

Vous devez réussir à combiner intelligemment vos cartes pour prendre avant votre adversaire le contrôle de 3 bornes côtes à côtes ou le contrôle de 5 bornes au total afin de remporter la partie.

Schotten Totten : comment jouer ?

Pour la mise en place du jeu, vous devez placer les 9 bornes des territoires au milieu de la table entre les 2 joueurs. Chacun des joueurs reçoit 6 cartes et le reste du jeu sert de pioche.

Vous êtes prêts, la partie commence ! Rapide à mettre en place non ?

Mais c’est maintenant que le plus dur commence ! À chaque tour, vous allez devoir poser une de vos cartes devant la borne que vous voulez conquérir. L’objectif étant de réussir à obtenir sur cette borne une combinaison de 3 cartes plus puissante que celle de votre adversaire.

La partie va suivre son cours ainsi, où vous allez chacun votre tour poser une carte sur les bornes qui vous intéressent et en piocher une nouvelle, jusqu’à ce qu’une borne soit complète (3 cartes de chaque côté). Dans ce cas on vérifie qui a la combinaison la plus forte et on attribue la borne au vainqueur.

La puissance des combinaisons est calculée selon cet ordre de valeur :

Suite de couleur Brelan Suite Couleur Somme des cartes

Quand vous remportez une borne, elle est à vous définitivement et plus personne ne peut vous la prendre.

Continuez ainsi jusqu’à ce qu’un joueur contrôle 3 bornes côtes à côtes ou contrôle 5 bornes au total. Il vous faudra donc bien entendu jouer intelligemment et stratégiquement pour atteindre votre objectif, mais également empêcher votre adversaire de finir avant vous.