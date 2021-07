Galaxy S22 : on en sait plus sur l’Exynos 2200, le prochain processeur haut de gamme de Samsung

Le leaker Ice Universe a partagé de nouveaux détails concernant l’Exynos 2200 de Samsung, notamment son nom de code, sa finesse de gravure, mais également le nom de code de son GPU. Ce dernier promet d’être surpuissant.

Samsung Exynos – Crédit : Samsung

D’après Ice Universe, l’Exynos 2200 sera gravé en 4 nm par Samsung, tout comme le futur Snapdragon 895 de Qualcomm. Il porterait le nom de code « Pamir », qui pourrait faire référence à un massif de haute montagne centré sur l’Est du Tadjikistan. De plus, son GPU porterait lui le nom de code « Voyager ». Pour rappel, c’est AMD qui s’occupera de la partie graphique de la puce haut de gamme de Samsung cette année.

En effet, Samsung a récemment annoncé un partenariat avec AMD pour utiliser une technologie graphique personnalisée basée sur l’architecture graphique RDNA 2. Il s’agit de la même architecture que l’on retrouve dans les récentes cartes graphiques de la série RX 6000, ou encore dans les Tesla Model S et X 2021.

L’Exynos 2200 pourrait être plus puissant que le Snapdragon 895

Le leaker Ice Universe avait également partagé sur Twitter un benchmark 3DMark Wide Life de cette nouvelle puce. Nous avions pu constater que le processeur Exynos 2200 que l’on retrouvera dans le Galaxy S22 était 50% plus puissant que celui du Galaxy S21.

En effet, le prochain processeur Exynos a obtenu un score de 8134 points pour la partie graphique. En comparaison, l’Exynos 2100 actuel obtient environ 5500 points sur le même benchmark. La version finale du nouveau processeur devrait d’ailleurs être encore plus puissante, puisqu’il ne s’agissait que d’un prototype.

Par conséquent, l’Exynos 2200 pourrait bien être plus puissant que le Snapdragon 895, du moins sur sa partie graphique. La puce de Qualcomm SM8450, nommé en interne « Waipio », devrait être dévoilée plus tard cette année et être utilisée pour la première fois dans le Mi 12 de Xiaomi. On sait qu’elle utilisera un GPU Adreno 730, dont nous ne connaissons pas encore les performances exactes. Cependant, il serait vraisemblablement moins performant que la puce graphique d’AMD. Sur le Snapdragon 888 actuel, Qualcomm utilise un Adreno 660.

Source : Weibo