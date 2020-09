Motorola Razr 5G : le smartphone pliant de deuxième génération est vendu 1599 euros

Motorola a été l’un des premiers fabricants d’appareils à vendre un téléphone pliable. Le fabricant compte bien se faire une place sur le marché avec cette nouvelle version.

Crédit : Motorola Razr 5G – Motorola

Fin 2019, Motorola dévoilait le Razr, son premier téléphone pliant. Celui-ci n’avait pas été très bien accueilli par les consommateurs à cause de ses nombreux défauts, comme sa fiche technique qui n’était pas à la hauteur de son prix. Le téléphone ne pouvait aussi être plié que 27 000 fois, ce qui n’était pas assez pour garantir une bonne durée de vie de l’appareil. Certains utilisateurs avaient également eu la mauvaise surprise de voir son écran se décoller après une semaine d’utilisation.

En début d’année, Lenovo avait déjà annoncé travailler sur une nouvelle version du téléphone pliant, qui sera cette fois compatible 5G. Nous y voilà, le nouveau Motorola Razr 5G est équipé d’un Snapdragon 765G, le même processeur que sur le OnePlus Nord. Le processeur sera épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le design général du nouveau Razr est assez semblable à celui de son prédécesseur. Il possède un écran OLED pliant de 6,2 pouces (876 x 2142) à au format 21,9:9 à l’intérieur du téléphone, tandis qu’un écran OLED « Quick View » de 2,7 pouces (792 x 600) à l’extérieur permet d’accéder aux notifications et autres fonctionnalités de base.

Côté photo, le Motorola Razr 5G embarque une caméra principale de 48 MP avec la stabilisation optique. Celle-ci est accompagnée par un capteur ToF qui l’aidera à faire le focus et à créer des photos en mode portrait. Le téléphone est également équipé d’un capteur selfie de 20 MP, situé dans l’encoche au-dessus de l’écran. Le Razr 5G est alimenté par une batterie de 2 800 mAh qui se recharge en 15W.

Le téléphone serait plus résistant que le Razr de l’année dernière

En effet, Motorola affirme que l’écran est capable d’encaisser 200 000 ouvertures et fermetures. En outre, la charnière aurait été repensée pour être plus solide. Pour vous donner une idée, cela vous permet de l’ouvrir et de le fermer 100 fois par jour pendant plus de cinq ans.

Le téléphone sera disponible plus tard en septembre dans trois coloris à la Fnac, Darty, ainsi que sur son site officiel. Il sera livré avec Android 10, mais Motorola promet deux ans de mises à jour.

Source : Motorola