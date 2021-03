OnePlus : non pas 2, mais 3 smartphones pour ce mois-ci

Au lieu des 2 appareils attendus, OnePlus s’apprêterait à lancer 3 smartphones pour la série 9. Si le 9 et le 9 Pro ne sont pas des surprises, le 9R lui pourrait bien l’être.

Le premier trimestre 2021 est bien entamé et le bal des flagships 2021 est en cours. C’est au tour de OnePlus de faire parler de lui. Si aucune date de sortie officielle n’est disponible, les appareils devraient sortir courant du mois.

Rendu 3D OnePlus 9. Crédit : waqarKhanTech/youtube

Aux attendus OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro s’ajouterait un appareil plus surprenant, une version dans un budget plus raisonnable : le OnePlus 9R. « Au revoir Oneplus 9E / SE / Lite… bonjour OnePlus 9R », aurait découvert Evan Blass, un chasseur de fuite dont le nom revient régulièrement dans la presse, dans un morceau de code HTML.

La marque pourrait également annoncer la OnePlus Watch, première montre intelligente de la marque, au cours du même événement.

Une version allégée

Comme souvent dans ce genre de cas, l’idée est de présenter un téléphone similaire aux modèles plus haut de gamme avec des concessions sur le matériel afin de proposer un prix plus abordable.

Au chapitre des modifications, le 9R proposerait un écran de 6,5 pouces, comme le 9, en 90 Hz au lieu de 120 Hz. Le 9 Pro quant à lui proposerait une diagonale plus élevée avec 6,7 à 6,8 pouces. Côté processeur, on retrouverait un Snapdragon 690 au lieu du 888 sur ses grands frères. Pour rappel, le Snapdragon 888 est le premier SoC de la marque à être gravé en 5 mm.

Pour le reste des spécifications, selon Ishan Agarwal et le site 91mobiles, le téléphone devrait embarquer 8GB de RAM, 128 GB de stockage, une caméra principale de 64 MP et une batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge rapide d’au moins 30W.

Le retour du flagship killer chez OnePlus

Un flagship killer est par définition un appareil abordable dont les spécificités sont extrêmement proches des modèles premium d’autres marques. Le but étant de prendre des parts de marché avec une approche tarifaire agressive.

A l’origine, le fabricant était un spécialiste du flagship killer, basculant petit à petit sur le segment premium à mesure qu’a grandi sa notoriété. L’année dernière, la sortie de la gamme Nord marquait un retour de OnePlus sur des appareils plus modestes.

Si cette gamme ressemble plus à des smartphones milieu de gamme, le OnePlus 9R pourrait marquer le retour aux bases de la marque, le flagship killer. Les communications officielles de OnePlus ne devraient plus tarder.

Source : ubergizmo