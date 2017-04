Des centrales thermiques plus écolos, c'est possible !

Les centrales thermiques produisent encore la majeure partie de l’électricité dans le monde en attendant que les énergies vertes se vulgarisent. Cependant, de plus en plus d'États prennent conscience de la menace qui pèse sur le futur.

Pour l’État de la Californie, l’élément déclencheur a été la fuite massive de gaz naturel d’Aliso Canyon. Les autorités ont demandé aux sociétés General Electric (GE) et Southern California Edison (SCE) de prendre des mesures afin de limiter leur consommation en gaz naturel.

Ils ont ainsi développé une centrale thermique de 10 MW qui utilise désormais des batteries de 4,3 MWh situées dans les installations de Tesla et AES. Elles stockent l’électricité et permettent d’économiser du carburant dans les périodes où la machine est en veille. Elles servent également à minimiser la consommation lorsque la turbine démarre pour atteindre le plein régime. « La capacité de stockage de la batterie a été spécifiquement conçue pour assurer une couverture suffisamment longue pour permettre à la turbine à gaz de démarrer et d'atteindre sa puissance de sortie désignée », explique General Electric dans un communiqué.

Depuis l’adoption du nouveau système, la pollution atmosphérique aurait été réduite de 60 % et la quantité d’eau consommée par l’usine de 45 %.

