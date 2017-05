Google Assitant introduit le paiement à un proche

Après Google Wallet ou Android Pay, Google lance un nouveau service de paiement via Google Assistant, nommé Google Payment API, a-t-il annoncé lors de la récente conférence Google I/O.

Facile d’accès, ce système permet d’acheter des produits depuis des applications, mais aussi directement en ligne en passant par un navigateur mobile. Le nouveau service de Google va au-delà de régler des factures, il offre la possibilité d’échanger de l’argent avec ses proches.

La firme américaine explique que « dans les prochains mois, nos clients d’Amérique du Nord pourront envoyer ou recevoir des paiements via Google Assistant. Depuis notre Google Home ou un appareil Android, c’est aussi simple que de dire « OK Google, envoie 10$ à Jane pour la pizza. » Tout ce dont vous avez besoin c’est une carte de débit liée à votre compte Google. »



La seule commande vocale ne suffit pas. Il faut ensuite que l’expéditeur valide son paiement en justifiant son identité. Pour cela, il peut soit saisir un code personnel, soit activer le lecteur d’empreintes. Cette étape de sécurité est valable pour les échanges d’argent entre particuliers, mais aussi pour tout paiement effectué sur des sites Internet ou via une application. Plus besoin de saisir à chaque fois ses coordonnées bancaires. Le paiement mobile semble alors n’avoir jamais été aussi simple.



Comme le précise Google, ce service ne sera disponible qu’aux États-Unis, dans un premier temps. À côté de cela, on attend toujours le déploiement d’Android Pay en France. Google a annoncé à la Google I/O qu’il arrivait au Brésil, au Canada, en Russie, en Espagne et à Taïwan, mais toujours rien pour l’Hexagone.

