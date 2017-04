Warhammer 40000 : le jeu de figurines va se refaire une jeunesse

Ce week-end, alors que vient de sortir Dawn of War 3, l’éditeur de jeux de plateau Games Workshop a annoncé une nouvelle édition et une refonte totale de l’un de ses jeux phares : Warhammer 40.000.

Warhammer 40.000 est l’un des principaux jeux de figurines auprès des joueurs. Édité par Games Workshop, il a été de nombreuses fois adapté en jeux vidéo, avec plus ou moins de succès comme avec Dawn of War, Fire Warrior ou Space Hulk. Alors que la version actuelle du système de jeu date déjà de 2014, Games Workshop a annoncé ce samedi une refonte totale, sur la base de ce que l’éditeur avait déjà fait pour son jeu Warhammer Age of Sigmar, situé quant à lui dans un univers médiéval.

Les règles de bases du jeu seront désormais gratuites pour tous les joueurs, seules les règles spécifiques à chaque armée seront payantes, sous la forme de livres de règles. Les règles des anciens Codex ne seront cependant plus d’actualité. De la même manière que pour Warhammer Age of Sigmar, les règles évolueront également chaque année, intégrant notamment les suggestions des joueurs. Trois façons de jouer sont également prévues en fonction de la complexité, avec des systèmes de règles différents pour des parties rapides entre amis, des parties conçues pour reconstituer des batailles célèbres de l’univers ou des parties compétitives. « Nous avons rendu le jeu plus simple pour de nouveaux entrants afin qu’ils comprennent les bases. En même temps, nous nous sommes assurés que vous pouvez ajouter autant de profondeur et de complexité que vous le souhaitez », explique Games Workshop dans une FAQ au sujet de cette huitième version.

Outre les règles, la nouvelle édition devrait également approfondir l’univers sombre de Warhammer 40.000 sur la base de l’extension Gathering Storm sortie récemment. On assistera notamment au retour d’un primarque majeur, Roboute Guilliman, qui prendra en main les forces de l’Imperium, mais aussi d’autres personnages d’importance. Pour rappel, Warhamer 40.000 se déroule au 41e millénaire, alors que l’Imprerium de l'humanité a conquis une partie de la galaxie avant de se démanteler peu à peu face à des guerres internes, des conflits avec d’autres espèces extraterrestres et des forces démoniaques venues d’univers parallèles.

Cette nouvelle édition de Warhammer 40.000 sera disponible « très prochainement » dans les boutiques de l’éditeur, qui annonce une commercialisation dans le courant de l’année.