Découvrez les origines extraterrestres du Tesla Cybertruck dans cette vraie fausse pub

Crédits : Joe Sill

Depuis sa présentation officielle, le pickup électrique de Tesla ne cesse de provoquer la fascination des fans. Les plus talentueux l’ont imaginé en supercar, en véhicule amphibie, ce qu’Elon Musk a finalement confirmé être partiellement vrai, et même en véhicule de livraison de pizza.

Le Cybertruck est-il un Autobot ou un Decepticon ?

Mais en combinant son amour pour Tesla et son temps libre durant le confinement, Joe Sill a atteint un tout autre niveau. Il a en effet créé un mini film retraçant les origines du Cybertruck. Avec des lignes si uniques, le pickup ne peut être d’origine humaine. C’est en tout cas ce qu’a aimé à imaginer le vidéaste pour cette vraie fausse publicité.

Reprenant un nombre impressionnant de références aux films de science-fiction, mais aussi à l’actualité, le Cybertruck quitte sa planète natale pour se rendre sur Terre. La qualité du rendu est impressionnante, digne de certains films hollywoodiens. Elle émerveille d’autant plus quand on sait qu’il ne lui aura fallu que 2 semaines et un ordinateur portable. Les commentaires sont d’ailleurs nombreux à demander Elon Musk de l’embaucher pour réaliser un véritable spot de publicité.

Les plus attentifs remarqueront des références plus ou moins dissimulées à Retour vers le Futur, 2001 l’Odyssée de l’Espace ou encore Transformers. On appréciera également la scène avec le Tesla Roadster flottant dans l’Espace ou la référence aux vidéos d’OVNI récemment déclassifiées par l’armée américaine. On le voit également frôler la station spatiale internationale dans laquelle Tom Cruise pourrait bien tourner un film.

Source : InsideEVs