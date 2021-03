Diablo II Resurrected : il sera possible d’importer vos sauvegardes du jeu originial

La série Diablo constitue l’un des monuments du jeu vidéo. Diablo 2 particulièrement, a rencontré un succès phénoménal lors de sa sortie en l’an 2000. Après l’arrivée il y a quelques années du troisième opus sur Nintendo Switch, la série va bientôt revenir sur le devant de la scène. La version remastérisée de Diablo 2 et le nouvel opus Diablo 4 sont en effet en préparation. Aujourd’hui, le producteur Matthew Cederquist a confirmé que les anciennes sauvegardes du jeu fonctionneraient toujours sur la nouvelle version. Une possibilité qu’on aimerait avoir plus souvent sur les versions remastérisées d’anciens jeux.

« Oui ! Oui, gardez-les ! » s’est exclamé Matthew Cederquist en parlant des anciennes sauvegardes de Diablo 2. Voila qui va ravir les fans hardcore de Diablo 2, et ils sont nombreux. Diablo étant une série très chronophage pour les joueurs, nul doute que cette fonctionnalité va être plus que bien accueillie par la communauté. Si vous aviez enfin réussi à décrocher de Diablo 2 après un long travail sur vous-même, mauvaise nouvelle, la tentation est de retour. Et elle est de taille. Pour rappel, voici le trailer dévoilé tout récemment par Blizzard lors de la BlizzCon 2021.

Diablo II Resurrected : un remaster, pas un remake

Les raisons de cette possibilité sont techniques. Diablo II Resurrected n’est pas un remake, mais un remaster. Autrement dit, les développeurs ont pris les fichiers du jeu original et ont retravaillé ces derniers, plutôt que de repartir sur une page blanche. Ainsi, le « cœur » du jeu est toujours le même, ce qui donne la possibilité d’utiliser les anciens fichiers de sauvegarde de la même façon que sur la version originale. « Ce n’est pas un remake. Nous nous ne le reconstruisons pas […] C’est Diablo 2 », a déclaré Rod Ferguson, ancien leader de la franchise Gears of War récemment débauché par Blizzard.

Après un Diablo 3 très critiqué par les fans, qui lui ont donné un score Metacritic de 4.1, Diablo II Resurrected et Diablo 4 sont attendus de pied ferme. Alors que Diablo 4 ne devrait pas arriver cette année, les joueurs trépignent en attendant un retour de leur franchise de cœur, servis à la fois en termes de nostalgie et de nouveauté.

