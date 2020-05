iPhone 11 Pro, SE, XR : quel modèle acheter en 2020 ?

Alors que nous sommes toujours dans l’incertitude quant au calendrier de lancement des iPhone 12 en raison de la situation actuelle, l’arrivée de l’iPhone SE chamboule déjà la gamme des smartphones de la marque à la Pomme croquée.

Crédit : Apple / Galaxie Média

Depuis le lancement de la première génération en 2007, le succès de l’iPhone est indéniable, et ce malgré de nombreuses polémiques plus ou moins justifiées. Le smartphone d’Apple fait toujours figure de référence, il est d’ailleurs la valeur étalon citée par plusieurs concurrents asiatiques, et il conserve une grosse côte sur le marché de l’occasion et du reconditionné.

Présenté mi-avril 2020, le SE version 2020 vient bouleverser la gamme avec son prix aussi réduit que la diagonale de son écran. Aujourd’hui, la gamme officiellement commercialisée chez Apple se compose donc du SE, du XR, du 11 et du 11 Pro mais il demeure bien entendu possible de trouver des modèles plus anciens. Alors quel iPhone faut-il acheter juste avant l’été ? On vous dit tout.

iPhone SE : une petite boule de muscle au tarif alléchant

À l’instar de la première génération d’iPhone SE apparue en 2016, le dernier né de la marque californienne, l’iPhone SE 2020 que nous vous présentons ici en détails, semble avant tout pensé pour les personnes n’aimant pas les gros smartphones. Pour cela, pas de recette magique, Apple a fortement réduit la diagonale de l’écran par rapport au reste de la gamme. Le SE 2020 intègre ainsi un écran IPS de 4,7 pouces contre 6,1 pouces pour un iPhone Xr, par exemple. En terme de dimension globale, le gain aurait été plus important encore si les bordures autour de l’écran avaient été aussi réduites que sur le reste de la gamme. D’ailleurs, le Touch ID refait surface dans la large bordure sous l’écran.

L’iPhone SE est cependant un smartphone compact et léger, 138 g contre 194 g pour le XR, sans pour autant être un mobile au rabais. Il dispose ainsi de la dernière génération de processeur, l’A13 Bionic, qui lui assure une parfaite fluidité. Au dos, il ne présente qu’un seul appareil photo de 12 mégapixels plutôt doué lorsqu’il y a une bonne lumière, mais clairement en retrait en basse luminosité. Autre bémol son autonomie est très moyenne. En revanche, rien à redire sur son prix qui semble pour le moins attractif… pour un iPhone : 489 € en 64 Go.

iPhone 11 Pro : le meilleur pour la photo

Avec un prix de départ officiel de 1 159 €, l’iPhone 11 Pro n’est pas à la portée de toutes les bourses. Il est vendu de base en 64 Go, une capacité trop faible à nos yeux, mais il faut débourser 170 € supplémentaires pour la version 256 Go C’est indéniable. Pourtant ce très bel objet – nous sommes fans de sa déclinaison verte – est tout simplement le meilleur iPhone du moment si ce n’est le meilleur smartphone. Attention aux guerres de chapelle.

L’iPhone 11 Pro, qui existe aussi en version Max dotée d’un écran de 6,5 pouces contre 6,1 pouces, dispose d’un excellent trio de caméras : un appareil photo principal, un téléobjectif x2 et un ultra grand-angle. Le tout ne joue pas la carte de la surenchère du nombre de mégapixels puisqu’il faut se contenter de 12 mégapixels, mais celle de la mise au point et de la maîtrise notamment des traitements numériques. Et à ce petit jeu, les ingénieurs de la marque excellent et l’iPhone 11 Pro est très doué en photo et en vidéo. C’est aussi un smartphone extrêmement puissant qui ne s’essouffle jamais y compris après des mois d’utilisation intensive et son autonomie a progressé de manière sensible.

iPhone 11 : toute l’expérience iPhone sans se ruiner

L’iPhone 11 est à capacité mémoire identique près de 350 € moins cher que la version Pro. Une différence de prix justifiée uniquement par la présence d’une troisième caméra, un téléobjectif x2 en l’occurrence, et par quelques détails de construction. Ainsi, le cadre du smartphone est en aluminium alors que celui du 11 Pro est en acier stainless et l’écran s’appuie sur la technologie IPS contre l’AMOLED.

Pour le reste, nous retrouvons le même excellent processeur et les deux caméras restantes sont identiques entre les deux versions. Autant dire que la différence tarifaire est énorme. Pour 809 €, vous aurez un iPhone doté d’un grand écran vous permettant de profiter confortablement de contenus multimédias. Le smartphone est décliné en plusieurs coloris plutôt originaux tandis que sa qualité de fabrication impressionne.

iPhone 8 : presque un SE pour 190 € de moins ?

L’iPhone 8, intronisé en 2018, est de prime abord assez proche de l’iPhone SE 2020 : leur écran est de même taille, il présente en façade le Touch ID, la capacité de leur batterie est identique tout comme leur appareil photo. La différence se concentre autour du design et de la mécanique. Si le processeur animant l’iPhone 8 est nettement moins puissant que celui à l’œuvre dans le SE, la plupart des utilisateurs remarqueront à peine la différence dans le cadre d’un usage quotidien.

L’iPhone SE dispose aussi d’une puce 4G et Wi-Fi plus véloce, mais là aussi rien de véritablement indispensable aujourd’hui. Alors faut-il finalement craquer pour un iPhone 8 ? Premier écueil, celui-ci a disparu du catalogue de la marque. Il faut donc se retourner vers l’occasion voire encore mieux vers le reconditionné. Pour avoir une idée du prix, nous avons visité quelques sites spécialisés.

Sur Backmarket, il est possible de trouver des iPhone 8 64 Go état neuf pour 300 € avec une garantie de 6 mois. Chez Recommerce, il vous en coûtera 370 € environ, mais la garantie passe à 12 mois. Et si opter pour du reconditionné, au-delà des considérations environnementales, permettait de s’offrir un smartphone plus richement doté en mémoire de stockage, car, est-il besoin de le rappeler, les iPhone ne disposent pas de slot microSD ? Et bien sachez que pour 370 €, soit encore 130 € de moins que le SE 2020 il est possible d’acquérir un iPhone 8 256 Go en état neuf. Une alternative à prendre définitivement en compte donc.

iPhone XR : non en neuf, mais pourquoi pas en reconditionné

L’iPhone XR, testé ici par nos soins, s’est attiré beaucoup de sympathie en grande partie pour ses couleurs chatoyantes. Au-delà de ces considérations esthétiques, il s’agit d’un excellent smartphone à l’autonomie solide qui n’a pas dit son dernier mot en 2020. Apple le propose encore en vente au prix de 709 €, un tarif trop élevé à notre sens puisqu’il est possible d’acheter par le même canal un iPhone 11 pour 100 € de plus.

Un choix qui permet de profiter d’un processeur plus rapide, d’une 4G et d’un Wi-Fi dernier cri ou encore de deux appareils photo. En revanche, le reconditionné permet de dénicher des iPhone XR entre 500 et 570 € en fonction de leur état. Cela demeure un peu élevé dans l’absolu, mais si l’écran de 4,7 pouces de l’iPhone SE est vraiment trop petit pour vous, cela peut constituer une belle alternative.

Quel iPhone pour quelle version d’iOS ?

La version actuelle d’iOS, le système d’exploitation animant les smartphones Apple, est iOS 13. Cette version peut être installée sur les iPhone lancés après 2016. Cela comprend donc la gamme actuelle bien entendu, mais aussi l’iPhone SE 2016, le 6S, le 7, le 8, le X, le XR, le XS, le 11 Pro et le 11. Concernant iOS 14, la prochaine mouture de l’OS qui devrait arriver à l’automne 2020, il se murmure que tous les smartphones compatibles avec iOS 13 pourraient l’être aussi avec iOS 14.

Quels iPhone sont étanches ?

C’est plusieurs années après les smartphones Android que l’étanchéité est arrivée dans le petit monde des iPhone. En effet, il a fallu attendre septembre 2016 et l’iPhone 7 pour voir arriver l’étanchéité sur un smartphone estampillé Apple. Depuis, tous les modèles l’ont été, mais tous ne sont cependant pas égaux face à l’élément aquatique. Les iPhone XS, 11, 11 Pro et SE 2020 sont en effet conforme à la norme IP68 alors que leurs prédécesseurs ne bénéficiaient que d’une certification IP67. Ils peuvent ainsi résister à une immersion sous 2 m d’eau contre 1 m.

Quel iPhone pour la 5G ?

La réponse va être simple : le prochain. En effet, alors que la 5G débarque en force chez les mobiles Android depuis février 2020, ce n’est pas encore le cas chez Apple. Il faudra donc attendre la prochaine génération pour tirer profit des nouvelles possibilités offertes par ce réseau. Ce n’est pas vraiment grave puisque la 5G n’a pas encore été déployée sur le territoire français.

Quelle est la différence entre 3D Touch et Haptic Touch ?

La technologie 3D Touch est apparue en 2015 avec l’iPhone 6s. Il s’agit d’offrir une nouvelle manière d’interagir avec le smartphone et son interface. L’écran est capable de détecter et d’interpréter plusieurs niveaux de pression. Un fort appui déclenchait immédiatement l’ouverture d’un menu contextuel, plus ou moins l’équivalent du clic droit sur un ordinateur. Pour cela, cette solution met en œuvre des composants matériels comme des capteurs intégrés à l’écran et le retour haptique qui confirme l’exécution d’une tâche.

Mais cette technologie est abandonnée depuis 2019 et les iPhone 11 au profit de l’Haptic Touch. Aucun composant spécifique n’est alors utilisé puisque le menu contextuel apparaît simplement à l’issue d’un appui prolongé. Le système est plus simple, mais aussi moins subtil que son prédécesseur, car il n’y a qu’une interprétation possible, un appui long déclenchera une action. Mais le 3D Touch pouvait interpréter plusieurs niveaux de pression et déclencher par exemple dans un premier temps la prévisualisation d’un site et dans un second temps, lorsque l’appui est plus fort, son ouverture dans Safari.