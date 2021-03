MacBook Pro : Apple travaille sur des pieds déployables pour améliorer le refroidissement

La demande de brevet, intitulée « Pieds déployables pour l’articulation de l’affichage et la performance thermique. », a été découverte par Patently Apple.

MacBook Pro 13 M1 – Crédit : Apple

L’introduction par Apple des puces M1 a permis d’améliorer considérablement les performances générales de ses ordinateurs portables. En effet, les récents MacBook Pro 13 avec une puce M1 sont beaucoup plus performants que la génération précédente, mais aussi beaucoup plus autonomes.

Pour l’instant, ceux-ci n’ont pas souffert de problèmes particuliers de surchauffe, mais Apple souhaiterait tout de même améliorer la dissipation thermique, probablement pour créer des puces encore plus puissantes pour le futur modèle 16 pouces.

Apple veut refroidir plus efficacement ses ordinateurs portables

En déployant un socle en dessous du châssis de l’ordinateur portable, Apple permettait à l’air de circuler en dessous. Tout comme sur le récent ASUS Asus Zenbook Duo 14 Tiger Lake que nous avions pu tester, cela améliorerait considérablement le refroidissement.

Ce système soulèverait le MacBook Pro d’au moins 3,8 mm à l’arrière, et son déploiement pourrait se faire automatiquement lorsque les capteurs de l’ordinateur détectent une température interne excessive. Cependant, on imagine que si Apple inclut un tel système sur ses ordinateurs, celui-ci sera également activable manuellement.

Apple indique également dans le brevet que ces pieds déployables prendront également moins de place par rapport aux ventilateurs et autres moyens de refroidissement, ce qui permettra à ses ordinateurs de rester fins et légers.

On peut voir sur les images du brevet que le socle disposera de grilles de ventilation pour laisser échapper la chaleur. Pour l’instant, on ne sait pas si ce projet va se concrétiser, mais il s’agit vraisemblablement d’une bonne idée pour améliorer la dissipation thermique, et par conséquent les performances des ordinateurs portables. On sait cependant qu’Apple compte abandonner la Touch Bar sur ses futurs MacBook Pro et ferait revenir le MagSafe.

MacBook Pro brevet de pied déployable – Crédit : Patently Apple

Source : Patently Apple