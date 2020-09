Marvel recrute la star d’Orphan Black pour incarner She-Hulk dans la série Disney+

La production s’accélère pour la nouvelle série du MCU She-Hulk. Marvel a engagé il y a quelques jours la réalisatrice Kat Cairo (Shameless, Brooklyn Nine-Nine). Hier, les studios ont annoncé le nom de l’actrice principale du show.

Tatiana Maslany dans la série Orphan Black – Crédit : BBC America

Tatiana Maslany, canadienne de 34 ans, s’est fait connaître grâce à la série Orphan Black, dans laquelle elle tenait le rôle-titre. Elle a été plus récemment vue dans la première saison de Perry Mason, diffusée sur la chaîne HBO. Mark Ruffalo, interprète de Hulk dans le MCU, a accueilli l’annonce de ce casting avec enthousiasme. Sur Twitter, l’acteur a en effet partagé la nouvelle avec ce message : « Bienvenue dans la famille, cousine ! ».

La série She-Hulk suivra les aventures de Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner, alias Hulk. Ce personnage a été créé en 1980 par le papa de Marvel Stan Lee et le dessinateur John Buscema. She-Hulk tient son pouvoir de son cousin, qui lui a transmis de son sang pour la sauver d’une blessure mortelle. Tout comme Banner, Walters se transforme en monstre vert. Dans les comics, elle rejoint l’équipe des Avengers, puis plus tard celle des Quatre Fantastiques.

Toutes les séries Marvel repoussées

La série She-Hulk est écrite par Jessica Gao (Rick and Morty, Dead to me). Annoncé en 2019, le show devait initialement sortir fin 2020. Mais avec la pandémie, tout le calendrier Marvel a été bouleversé. Les abonnés Disney+ attendent toujours la diffusion de la première série de la phase 4 Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, dont la date de sortie est désormais inconnue. Celle-ci sera suivie de WandaVision, qui devrait arriver sur la plateforme à la fin de l’année. La série Loki, qui a déjà été renouvelée pour une saison 2, est quant à elle vraisemblablement repoussée à 2021. Le tournage de She-Hulk devrait débuter au début de l’année prochaine à Atlanta. Mais avec tous ces reports, la série ne sortira certainement pas avant fin 2021, voire début 2022.

Marvel : voici tous les personnages confirmés pour la Phase 4 du MCU

Source : Collider