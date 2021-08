Netflix Gaming : les premiers jeux vidéo gratuits arrivent sur Android, mais pas pour tous

Il est clair depuis un certain temps maintenant que les jeux joueront un rôle important dans l’avenir de Netflix, et l’entreprise commence à en ajouter à son application sur les smartphones Android, mais pas pour tous.

Netflix Gaming – Crédit : Netflix

Cette semaine, les utilisateurs polonais peuvent maintenant trouver une nouvelle section pour les jeux, mais en réalité, il s’agit simplement de quelques liens vers des jeux Stranger Things existants, qui ont maintenant mystérieusement disparu du Google Play Store. Les deux titres disponibles sont Stranger Things : 1984 et Stranger Things 3. Ils étaient auparavant proposés pour les utilisateurs du monde entier, mais ont maintenant disparu.

Les deux jeux ne sont jouables que sur les appareils Android, mais il semble désormais que vous deviez les installer et les lancer depuis l’application Netflix, et non plus depuis le Play Store. L’entreprise ne propose pour l’instant pas de vrais jeux vidéo pour sa plateforme, mais s’est contentée de s’approprier les jeux qu’elle avait déjà publiés sur le Google Play Store.

Les jeux vidéo seront gratuits sur Netflix

Les utilisateurs ne doivent s’attendre à aucune publicité ni aucun achat in-app lorsqu’ils essaient la fonctionnalité, et Netflix a réaffirmé qu’il ne facturera pas de frais supplémentaires pour accéder aux jeux dans son service. Cela fait maintenant quelques années que Netflix considère les jeux vidéo comme son plus gros concurrent, et notamment Fortnite à cause du temps que passent les joueurs sur le titre.

La société de streaming a également souligné qu’il était « très, très tôt » pour ses projets de jeux. « Nous avons beaucoup de travail à faire dans les mois à venir, mais c’est une première étape. », a déclaré Netflix. « Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que nous explorerons ce à quoi ressemble le jeu sur Netflix. Restez à l’écoute. ». En effet, pour l’instant, seuls deux jeux Stranger Things sont disponibles, et uniquement pour les utilisateurs polonais. Le test n’est pour l’instant pas non plus disponible sur iOS. Si le test en Pologne est concluant, on s’attend à ce que Netflix permette à d’autres régions d’essayer cette nouvelle fonctionnalité.

Source : Netflix