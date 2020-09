OnePlus 8T : le smartphone se dévoile avec un nouveau design

Le leaker ne s’est pas contenté de nous montrer le design du flagship de OnePlus. Celui-ci a également dévoilé quelques caractéristiques techniques.

Crédit : OnePlus 8T – Pricebaba / Steve Hemmerstoffer

Le plus grand changement apporté par le OnePlus 8T concerne l’aspect du module de caméra. Ce design de module de caméra est une nouveauté et n’est pas exactement ce que l’on pourrait appeler unique. En effet, le design reçoit énormément de critiques de la part des fans, car celui-ci ressemble beaucoup à ce que fait déjà Samsung sur sa série Galaxy.

Suivant les traces du OnePlus Nord plutôt que du OnePlus 8, le OnePlus 8T sera équipé d’un écran plat Full HD+ AMOLED de 6,55 pouces avec un petit poinçon dans le coin supérieur gauche pour la caméra frontale. Cela vient confirmer la première image du OnePlus 8T, découverte dans la version développeur d’Android 11.

Ces rendus sont basés sur des schémas internes et non sur des fichiers CAD. Steve Hemmerstoffer n’a donc pas pu fournir les dimensions exactes du smartphone. Mais compte tenu de la taille similaire de l’écran et de l’absence de bords incurvés, il est probable qu’il soit légèrement plus large que le OnePlus 8, qui mesure 160,2 x 72,9 x 8 mm.

Quelles caractéristiques techniques pour le OnePlus 8T ?

Le leaker nous en apprend également davantage sur les caractéristiques techniques de l’appareil. Le OnePlus 8T passerait à un taux rafraîchissement d’écran de 120 Hz, contre 90 Hz sur le OnePlus 8. Pour assurer une autonomie similaire à son prédécesseur, la batterie passe de 4300 mAh à 4500 mAh sur cette version. Il serait équipé du Snapdragon 865 et non du Snapdragon 865+.

Côté photo, la fuite suggère que le téléphone aura un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 16 MP, un capteur macro de 5MP et un capteur portrait de 2MP, avec un capteur de 32 MP pour les selfies. Cela rejoint les informations révélées par Android Central au début du mois.

Le smartphone serait disponible dans au moins deux versions. Une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et une avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Aucun OnePlus 8T Pro ne serait prévu cette année.

Source : pricebaba