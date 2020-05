PS5 : Sony impose la rétrocompatibilité avec la PS4

À l’arrivée de chaque nouvelle génération de console se pose le problème de la rétrocompatibilité. Une fonctionnalité qui pèse lorsqu’il s’agit de rester fidèle à un constructeur, et de profiter de sa bibliothèque de jeux sur une nouvelle machine. Sur ce point, Microsoft dispose d’un atout puisque la firme de Redmond a annoncé que la Xbox Series X sera complètement rétrocompatible avec la Xbox One. Du côté de Sony, la rétrocompatibilité de sa console next-gen s’avère plus compliquée. La firme japonaise annonce que la PS5 ne sera compatible qu’avec une quantité limitée de jeux PS4 au départ, et que leur nombre devrait croître au fur et à mesure. On sait désormais comment Sony compte s’y prendre.

Sony vient de mettre à jour la documentation qui s’adresse aux développeurs sur PlayStation, et qui détaille les règles à suivre. Eurogamer a pu les consulter et rapporte qu’une nouvelle contrainte vient d’y être ajoutée. Tous les titres PS4 soumis à la certification devront également être compatibles avec la PS5 à partir du 13 juillet. Pour simplifier la procédure, Sony précise qu’il apportera son aide et qu’un outil dédié est disponible dans le kit de développement PS4 depuis fin avril. Pour être certifiés, les titres devront être strictement identiques sur les deux plateformes en termes de fonctionnalités.

The Last of Us 2 et Ghost of Tsuchima sont compatibles avec la PS5

Bien que Sony impose la compatibilité après le 13 juillet et l’encourage fortement pour les jeux soumis avant cette date, la mesure ne devrait pas toucher beaucoup de titres dans un premier temps. En effet, la certification a lieu bien avant la sortie d’un jeu, et les titres qui seront lancés dans les mois à venir ne seront pas systématiquement jouables sur PS5. Cependant, Eurogamer nous livre une bonne nouvelle puisque les exclusivités The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima seront supportés sur PS5.

