PS5 : une gourde, une casquette et des chaussettes dans le PlayStation Launch Collection Bundle

Pour célébrer le lancement de la PS5, Sony s’est associé avec Controller Gear afin de lancer un bundle de produits dérivés officiels. Le PlayStation Launch Collection Bundle contient une gourde, une casquette, des chaussettes et des autocollants.

La PS5 connaît toujours une pénurie mondiale depuis son lancement au mois de novembre. Les chances d’avoir une console next-gen en 2021 sont ridicules, mais les fans de PlayStation peuvent au moins se rabattre sur ce bundle de produits dérivés officiels. Créé en collaboration avec Controller Gear, le PlayStation Launch Collection Bundle de Sony a de quoi séduire les passionnés de la firme nippone.

Le PlayStation Launch Collection Bundle – Crédit : Sony / Controller Gear

Pour le moment, ce bundle en édition limitée semble être uniquement disponible à la vente aux États-Unis au prix de 49,99 $ sur Amazon. Il est en réduction à 29,99 $ sur Best Buy au moment de l’écriture de cet article.

Une casquette, une gourde, des chaussettes et des autocollants PlayStation

Le PlayStation Launch Collection Bundle contient une casquette de baseball en laine mélangée qui arbore les célèbres logos des boutons PlayStation. Ceux-ci sont d’ailleurs colorés, contrairement aux boutons de la manette DualSense qui ont perdu leur couleur pour la nouvelle génération de consoles next-gen.

Ensuite, le bundle comprend également une gourde et une paire de chaussettes. Elles partagent le même design moucheté aux couleurs de PlayStation. Sony a précisé qu’il s’agit d’une gourde en acier inoxydable de 500ml avec isolation à double paroi. Cela permet de « garder les boissons chaudes / froides pendant des heures ». Elle peut donc aussi servir de thermos pour le café. D’ailleurs, la gourde reprend le design des boutons PlayStation de la casquette, mais ils sont argentés et non colorés.

Enfin, les fans pourront également profiter d’une planche d’autocollants variés en achetant le PlayStation Launch Collection Bundle. Bien que celui-ci ne soit pas à la hauteur du coffret reçu par les employés de Sony qui contient notamment une sublime manette DualSense dorée, il a tout de même de quoi plaire aux fans de PlayStation qui souhaitent compléter leur collection de produits dérivés, ou en démarrer une. C’est aussi le cadeau idéal pour quiconque espère toujours pouvoir bientôt commander la PlayStation 5. En attendant, vous pouvez aussi retrouver notre test de la console 4K innovante qui renouvelle PlayStation.

