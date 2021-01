Samsung Display produit en masse des écrans OLED 90 Hz pour les ordinateurs portables

La fabrication commencera en mars en « très grandes quantités », indique la société dans une déclaration du PDG Choi Joo-sun rapportée par Business Wire.

Samsung OLED pour les ordinateurs portables – Crédit : Samsung

Jusqu’à présent, il fallait se contenter de 60 Hz sur les quelques modèles de PC portables du marché équipés d’écrans OLED. Cependant, en plus d’annoncer que ses écrans OLED arrivent enfin sur les PC portables, Samsung a également dévoilé que certains modèles seraient compatibles avec un taux de rafraichissement 90 Hz.

Seuls les ordinateurs portables équipés d’un écran LCD pouvaient monter à plus de 60 Hz, dont certains jusqu’à 360 Hz. Sur le secteur des smartphones, le premier téléphone équipé d’un écran AMOLED 90 Hz de Samsung était le OnePlus 7 Pro, que nous avions pu tester. Aujourd’hui, Samsung propose des écrans OLED QHD+ compatibles 120 Hz.

Un écran Samsung OLED 90 Hz est meilleur qu’un écran LCD 120 Hz

Plusieurs modèles d’ordinateurs portables en 2020 étaient compatibles avec le rafraichissement d’écran à 120 Hz. C’était par exemple le cas du Lenovo Legion 5, qui disposait d’un Ryzen 5 4600H, d’un écran LCD 120 Hz et d’une carte graphique GTX 1650.

Samsung Display estime que les clients s’empresseront d’acheter des ordinateurs portables équipés d’écrans OLED 90 Hz en raison de l’expérience qu’ils procurent. En effet, la société affirme que le temps de réponse de son écran OLED avec un taux de rafraichissement de 90 Hz est 10 fois plus rapide que le meilleur du marché actuel et qu’il est comparable à celui d’un panneau LCD de 120 Hz. Mais ce n’est pas tout. Selon Samsung, les trainées d’image des écrans OLED 90 Hz et OLED 90 Hz sont respectivement de 0,9 mm et 1 mm.

Certains des futurs PC portables avec un écran 90 Hz pourraient également être les premiers à être équipés d’une caméra sous l’écran, puisque Samsung a dévoilé qu’il allait d’abord introduire cette technologie sur les ordinateurs portables plutôt que sur les téléphones. Joo Sun Choi, directeur général de Samsung Display, a déclaré que l’entreprise allait produire de « très grandes quantités » de son écran OLED de 14 pouces à 90 Hz pour les ordinateurs portables à partir de mars 2021. On peut imaginer que les premiers modèles ne seront pas vraiment bon marché.

Source : Business Wire