Snyder Cut : la bande-annonce du vrai Justice League est enfin là !

Zack Snyder a dévoilé hier soir la deuxième et sans doute dernière bande-annonce de son Justice League. Au programme : des scènes inédites et une atmosphère définitivement différente du film original.

Le réalisateur avait promis un film sombre, violent, et même vulgaire. Et il n’a visiblement pas menti. La bande-annonce tant attendue dévoile une atmosphère très dramatique et très noire, dans laquelle les membres de la Justice League n’ont pas le temps de plaisanter.

Superman dans le Snyder Cut de Justice League – Crédit : Warners Bros.

La vidéo débute avec un Superman à l’agonie et des bâtiments détruits. On retrouve un peu plus loin Steppenwolf décimant sans pitié les Amazones. Défile ensuite chaque membre de la bande de super-héros en pleine action ou réflexion. Superman apparait à plusieurs reprises en costume noir, et utilisant sa vision laser, teasée par Snyder il y a quelques jours. Le trailer se conclut avec de nouvelles images du Joker de Jared Leto, qui déclare « We live in a society, where honour is a distant memory. Isn’t that right Batman ? » (« Nous vivons dans une société dans laquelle l’honneur est un lointain souvenir. N’est-ce pas Batman ? »).

Les fans attendent du grand Zack Snyder

Si l’histoire reste la même que dans le film réalisé par Joss Whedon, son traitement dans cette nouvelle version sera radicalement différent. Ce Justice League sera d’ailleurs interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis. Ceux qui sont familiers de l’univers de Snyder, qui a notamment signé Watchmen et 300, reconnaîtront bien la patte du réalisateur dans cette nouvelle bande-annonce épique et violente.

Les fans de DC attendent beaucoup de cette nouvelle version de Justice League. Depuis la sortie du film de Whedon, le public et même les acteurs ont milité pour que Warner Bros. permette à Snyder de montrer sa vision originale. Ce dernier avait dû abandonner sa chaise de réalisateur en plein tournage, après le décès soudain de sa fille.

Le Snyder Cut de Justice League sortira le 18 mars prochain sur HBO max. En France, il faudra attendre le 22 avril. Une version en VF et en VOSTF sera disponible, a annoncé DC Comics. Mais on ignore encore si le film sortira en salles ou sur une autre plateforme de VOD.

Source : SCREEN RANT