The Mandalorian : Disney révèle la date de sortie de la saison 3

Malgré la crise sanitaire, The Mandalorian saison 3 devrait arriver à temps sur Disney+. La PDG de Lucasfilm a révélé que la série Star Wars serait de retour pour Noël 2021.

Din Djarin et Grogu seront de retour pour Noël en 2021 – Crédit : Lucasfilm/Disney+

Le premier épisode de la saison 3 de The Mandalorian sera diffusé le 25 décembre 2021, a annoncé la PDG de Lucasfilm Kathleen Kennedy. L’écriture semble déjà bien avancée, puisque Jon Favreau a commencé à travailler sur le script il y a plusieurs mois déjà. Le tournage devrait donc commencer en début d’année prochaine.

Deux spin-offs de The Mandalorian et d’autres séries Star Wars annoncées

Cette date de sortie fait partie des nombreuses annonces faites par Disney hier à l’occasion de la réunion des investisseurs du studio. Deux nouvelles séries spin-off de The Mandalorian ont notamment été officialisées. Une sera consacrée à la Jedi Ahsoka Tano, qui vient de faire sa première apparition en live-action sous les traits de Rosario Dawson. La deuxième sera intitulée Rangers of the New Republic et devrait suivre les aventures de Cara Dune, incarnée par l’actrice Gina Carano. The Mandalorian et ces deux nouvelles séries donneront naissance à un événement crossover, a confirmé Disney+. On ignore cependant quand ce dernier aura lieu.

Cet agenda chargé de séries Star Wars permettra aux fans de la saga de patienter jusqu’à la sortie du prochain film. Disney a en effet annoncé cet été que la prochaine trilogie ne débuterait pas avant 2023. En plus des spin-offs de The Mandalorian, d’autres shows dans l’univers Star Wars ont été officialisées. Parmi eux, la série animée Bad Batch, Andor ou encore The Acolyte. On a également appris le retour de l’acteur Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador pour la série Obi-Wan Kenobi.

En attendant ces futurs shows, deux épisodes de la saison 2 de The Mandalorian sont encore à découvrir sur Disney+. Les fans ont hâte d’assister au terrible face-à-face entre Din Djarin et Moff Gideon, qui a réussi à mettre la main sur Bébé Yoda. L’acteur Giancarlo Esposito (Gideon) a promis une « bataille emblématique ».

Source : ComicBook.com